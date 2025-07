Intel overweegt te stoppen met de foundry-tak

Intel bevindt zich midden in een strategische herpositionering. Dat bleek vorige week toen de onderneming aankondigde 24.000 medewerkers te ontslaan en de bouw van fabrieken in Europa stop te zetten. Inmiddels blijkt dat het bedrijf ook overweegt te stoppen met de foundry-tak.

Dit blijkt uit een bericht dat Intel stuurde naar de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Duidelijk is dat de onderneming kritisch kijkt naar hoe en waar het kapitaal inzet voor toekomstige technologieontwikkeling. Een centraal onderdeel van deze koerswijziging is de aanpak rond Intel 14A, de volgende generatie halfgeleiderprocestechnologie, en de grotere context van Intel Foundry, de foundry-tak waarmee het bedrijf zijn productiecapaciteit ook aan externe klanten aanbiedt.

Intel erkent in het bericht dat de ontwikkeling van geavanceerde nodes zoals Intel 14A uiterst risicovol en kapitaalintensief is. Om die reden heeft het bedrijf aangekondigd alleen nog te willen investeren in technologie en fabrieken als er zicht is op een acceptabel rendement. Dat betekent concreet dat investeringen in nieuwe nodes of productiefaciliteiten afhankelijk worden gemaakt van het binnenhalen van voldoende externe klanten en het behalen van specifieke commerciële mijlpalen.

Nog geen grote klant

Voor 14A is de druk hoog. Deze node vormt de opvolger van Intel 18A en 18A-P, die momenteel in ontwikkeling zijn. Hoewel de eerste producten op 18A tegen het einde van 2025 verwacht worden, is er voor Intel 14A nog geen grote externe foundry-klant gevonden. Zonder zo’n klant dreigt de fabrikant de ontwikkeling en productie van deze technologie te pauzeren of zelfs volledig stop te zetten. De impact daarvan zou groot zijn. Zo kan het leiden tot het afschalen van uitbreidingsprojecten, zoals de nieuwe fabrieken in Ohio, en het verlies van miljarden aan investeringen, zowel in apparatuur als in personeelsinzet.

De onzekerheid rond Intel 14A raakt ook aan de bredere ambities van Intel Foundry. Het bedrijf positioneert zich als een concurrerende speler op de markt voor foundrydiensten, waar nu vooral TSMC en Samsung domineren. Tot nu toe is het echter niet gelukt om grote externe klanten aan te trekken. Als Intel de ontwikkeling van geavanceerde nodes zoals 14A staakt, bestaat het risico dat potentiële klanten het vertrouwen verliezen en niet bereid zijn te investeren in het Intel Foundry-ecosysteem.

Sleutelrol voor Lip-Bu Tan

De nieuwe CEO van de chipproducent, Lip-Bu Tan, speelt hierin een sleutelrol. Hij heeft aangegeven persoonlijk alle chipontwerpen en investeringen te herzien en noemt nauwe samenwerking met klanten essentieel voor het succes van Intel 14A. Volgens hem was die betrokkenheid bij eerdere generaties onvoldoende, en hij ziet de vroege klantinteractie bij 14A als een manier om fouten uit het verleden te corrigeren. Hij benadrukt dat toekomstige investeringen in 14A uitsluitend plaatsvinden op basis van bevestigde klantverbintenissen. Intel wil volgens hem bouwen wat klanten nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben, en hun vertrouwen winnen door consistente uitvoering.

Daarnaast lopen strategische samenwerkingen met investeringspartners risico. Intel sloot de afgelopen jaren zogenoemde SCIP-deals met onder meer Brookfield en Apollo om fabrieksuitbreidingen in Arizona en Ierland te financieren. Als de plannen rond 14A wijzigen, kan dit leiden tot het niet nakomen van contractuele verplichtingen en daarmee tot boetes of andere financiële consequenties.

Ook overheidssteun komt mogelijk onder druk te staan. In 2024 tekende de fabrikant een overeenkomst met het Amerikaanse ministerie van Handel voor 7,9 miljard dollar aan subsidies. Dergelijke regelingen zijn vaak gekoppeld aan specifieke technologische doelen. Het stopzetten van de ontwikkeling van Intel 14A zou kunnen betekenen dat Intel niet meer voldoet aan de voorwaarden en dus subsidies moet terugbetalen.

Afhankelijkheid van derde partijen

De chipproducent blijft voorlopig inzetten op de afronding van Intel 18A en 18A-P. Mocht Intel 14A niet worden doorgezet, dan verwacht het bedrijf dat het merendeel van de producten tot zeker 2030 op deze bestaande nodes zal worden geproduceerd. Tegelijkertijd houdt Intel de optie open om toekomstige high-performance producten op externe foundries te laten fabriceren. Dit maakt Intel in toenemende mate afhankelijk van partijen als TSMC, zonder dat er al sprake is van langdurige contracten.

De komende periode is cruciaal voor de foundry-tak. Het succes of falen van Intel 14A zal bepalend zijn voor het toekomstperspectief van Intel als foundry-aanbieder, meldt het bedrijf. Zonder toonaangevende nodes en externe klanten dreigt het hele initiatief aan kracht te verliezen, met gevolgen voor investeringen, klantenrelaties en de positie van Intel in de wereldwijde halfgeleidermarkt.