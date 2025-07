Groq wil 600 miljoen dollar ophalen bij nieuwe investeringsronde

De Amerikaanse AI-chipontwikkelaar Groq is in gesprek om circa 600 miljoen dollar op te halen in een nieuwe financieringsronde. Daarmee zou de waardering van het bedrijf oplopen tot ongeveer 6 miljard dollar.

Dit meldt persbureau Bloomberg. De ronde wordt geleid door investeringsmaatschappij Disruptive, dat naar verluidt ruim 300 miljoen dollar inlegt. Bronnen rond het proces geven aan dat de gesprekken nog lopen en dat de voorwaarden kunnen veranderen. Groq zelf geeft geen commentaar op de berichten, net als Disruptive.

De investering komt op een moment waarop Groq zijn verwachtingen voor 2025 flink heeft bijgesteld. Uit publicaties van onder meer Investing.com blijkt dat het bedrijf zijn omzetprognose verlaagde van meer dan 2 miljard dollar naar iets boven de 500 miljoen dollar. De eerdere schatting werd gedeeld rond de tijd van een grootschalige samenwerking met Saoedi-Arabië, ter waarde van 1,5 miljard dollar. Toen het bedrijf werd geconfronteerd met de gewijzigde cijfers, gaf de operationeel directeur aan dat er mogelijk sprake was van een misverstand.

Vertraagde uitrol van hardware

Volgens ingewijden schuift een groot deel van de verwachte omzet nu door naar 2026. Dat zou erop kunnen wijzen dat Groq problemen ondervindt bij het opschalen van datacentercapaciteit, wat de uitrol van hun hardware richting grote klanten vertraagt. Toch lijkt de interesse van investeerders onverminderd groot. Het nu beoogde bedrag ligt zelfs hoger dan aanvankelijk gepland. Mocht de ronde slagen, dan overstijgt het totale opgehaalde kapitaal van Groq de grens van 2 miljard dollar.

Het bedrijf werkt aan AI-specifieke chips en software, met als doel concurrerend te blijven tegenover gevestigde namen als Nvidia. Groq ontwikkelt technologie die klanten in staat stelt om AI-modellen flexibel te draaien, en bouwt wereldwijd aan infrastructuur om AI-toepassingen met minimale latency te leveren.

Recent opende het bedrijf zijn eerste Europese datacenter in Helsinki, waarmee het bedrijf inspeelt op de snelgroeiende Europese markt voor AI-inferencing en cloudintegratie.