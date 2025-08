“Nieuwe” Intel-chip blijkt vijf jaar oud model

Intel bracht zonder grootse aankondigingen twee nieuwe desktopprocessors uit. Het gaat om de Core 5 120 en Core 5 120F. Hoewel de benaming doet vermoeden dat het gaat om een moderne generatie, blijken beide chips in feite licht opgefriste varianten van de Core i5-12400 uit 2022.

Met de twee processors zet Intel twee chips opnieuw in de markt die technisch al ruim drie jaar meegaan, maar onder een andere naam en met minimale aanpassingen. Dat meldt Tom’s Hardware.

De Core 5 120 en de 120F, die geen geïntegreerde GPU bevat, draaien op zes performance-kernen met ondersteuning voor twaalf threads. Vergeleken met de originele i5-12400 is de kloksnelheid met slechts 100 MHz verhoogd tot maximaal 4,5 GHz. Andere specificaties, zoals de aanwezigheid van 7,5 MB L2-cache en 18 MB L3-cache, blijven vrijwel identiek.

Daarmee zijn het in de kern nog steeds Alder Lake-processoren, ondanks het feit dat Intel ze heeft ondergebracht in zijn nieuwe Core (Series 1)-lijn. In de Ark-database zijn ze bovendien gekoppeld aan de codenaam Raptor Lake, die doorgaans gereserveerd is voor de Core i-13000-serie. Toch wijst onder andere de gebruikte stepping op een Alder Lake-ontwerp. Het toegepaste H0-stepping werd eerder al gebruikt voor Alder Lake, terwijl Raptor Lake juist met B0 en C0 werd aangeduid.

Fors hogere prijs

Volgens specificaties van Intel en eerdere prijsvermeldingen in de VS zijn de modellen aanzienlijk duurder dan hun voorgangers. Het prijsverschil is opmerkelijk. De Core 5 120 en 120F zijn momenteel bijna twee keer duurder dan de originele i5-12400 en 12400F. Dat kan tot verwarring leiden bij consumenten die op basis van de naam een nieuwer platform verwachten. De nieuwe productnamen sluiten bovendien niet aan bij de recente Core Ultra 200S-serie of de veertiende generatie Raptor Lake-processors. Dit maakt het onderscheid tussen generaties voor veel kopers minder duidelijk.

Hoewel Intel de Core 5 120 toen niet expliciet noemde, sluit het model aan bij die koers. Bestaande ontwerpen worden opnieuw uitgebracht onder een nieuwe naam. En dit met minimale technische wijzigingen en een focus op het lagere prijssegment. De keuze om een oudere architectuur opnieuw uit te brengen kan bovendien verklaard worden door het feit dat Alder Lake destijds minder te maken had met productiemoeilijkheden dan zijn opvolger Raptor Lake.

Voor consumenten en bedrijven die overwegen deze chips aan te schaffen, is het aan te raden om de specificaties in Intel Ark zorgvuldig te controleren. Ondanks de nieuwe benaming betreft het hier geen fundamenteel nieuwe technologie. Het gaat eerder om een cosmetische en commerciële vernieuwing van bestaande hardware.