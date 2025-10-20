Microsoft wil Intel 18A gebruiken voor nieuwe AI-chip

Microsoft wil voor de productie van zijn volgende generatie Maia AI-versneller gebruikmaken van Intels 18A-technologie. Dat meldt Tom’s Hardware. Volgens die berichtgeving heeft Intel Foundry een contract binnengehaald om Microsofts nieuwe AI-processor, mogelijk de Maia 2, te produceren op het 18A- of 18A-P-proces.

De samenwerking zou een belangrijke stap zijn in Intels strategie om externe klanten aan te trekken voor zijn vernieuwde foundry-activiteiten. Het 18A-proces is Intels meest geavanceerde productietechnologie. Die is gebaseerd op RibbonFET-transistors en PowerVia-voeding aan de achterkant van de chip. Deze architectuur moet hogere prestaties en een lager energieverbruik mogelijk maken. Tom’s Hardware schrijft dat de chip naar verwachting een groot oppervlak zal hebben, vergelijkbaar met andere datacenter-class processors die dicht bij de reticlelimiet liggen.

Microsoft eerste grote klant voor 18A van Intel

Officieel hebben Microsoft en Intel nog niet bevestigd dat het om de Maia 2-versneller gaat. Wel staat vast dat Microsoft een van de eerste grote klanten is die Intels 18A-proces zal gebruiken. Dat bevestigde Intel eerder in februari 2024 tijdens de aankondiging van zijn nieuwe foundry-plannen. In dat persbericht verklaarde Microsoft-CEO Satya Nadella (foto) dat zijn bedrijf een chipontwerp heeft gekozen dat zal worden geproduceerd op het Intel 18A-proces. Intel gaf daarbij aan dat het 18A-proces, ontwikkeld in de Amerikaanse Fab 52 in Arizona, in 2025 productierijp zou zijn.

De Maia-reeks maakt deel uit van Microsofts groeiende portfolio aan zelfontworpen chips voor AI-toepassingen in Azure-datacenters. De eerste chip, de Maia 100, werd eind 2023 aangekondigd als onderdeel van Microsofts streven om minder afhankelijk te worden van leveranciers als NVIDIA.

Hoewel Intel en Microsoft beide nauwer samenwerken rond geavanceerde chipproductie, benadrukt Tom’s Hardware dat veel details nog onduidelijk zijn. De exacte chipvariant, de startdatum van de productie en de omvang van het contract zijn niet publiek gemaakt.

Intel zou inmiddels interne productie op 18A zijn gestart voor eigen producten zoals Panther Lake en Clearwater Forest, maar de betrokkenheid van Microsoft als foundry-klant zou een belangrijke validatie zijn van Intels hernieuwde foundry-strategie.