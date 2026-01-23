Optimisme bij Intel vlakt af na teleurstellende vooruitzichten

Sinds de aanstelling van CEO Lip-Bu Tan heeft Intel weer de wind mee. Investeringen vanuit grote bedrijven en Washington, sterke kwartaalcijfers en een vertrouwensherstel op het gebied van chipproductie droegen bij aan een positief sentiment. Nu Intel de verwachtingen lager inzet dan verwacht, keert de twijfel terug. Is dat terecht?

Eigenlijk versloeg Intel de verwachtingen van Wall Street. De omzet was 13,7 miljard dollar dit kwartaal tegenover een verwachte 13,4 miljard. Maar de schatting dat de omzet het komende kwartaal tussen de 11,7 en 12,7 miljard dollar zou zijn, was aan de lage kant van de 12,51 miljard dollar die analisten hadden voorspeld.

Ook is er onder de streep meer geld verloren dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Q4 2025 leverde een netto verlies op van 600 miljoen dollar, aanzienlijk meer dan de 100 miljoen dollar in Q4 2024. En hoewel de yields uit chipproductie geheel volgens planning zijn, is de efficiëntie op dit gebied nog niet zoals Tan het graag zou zien.

Pijnlijke transitie

Het is al geruime tijd bekend dat Intels ommezwaai pijnlijk was, is en zal zijn. Onder Tans voorganger Pat Gelsinger besloot Intel om fors te investeren in productiecapaciteit, mede door Intel Foundry als aparte business unit in te richten. De investeringen in nieuwe chipfaciliteiten omvatten miljarden en betalen zich veelal nog steeds niet uit, aangezien veel uitbreidingen en nieuwe locaties pas de komende jaren live gaan. Lip-Bu Tan greep al gauw in bij dit proces na zijn aantreden en schroefde de investeringen terug.

Nu staat Intel een andere uitdaging te wachten. Hoewel het zelf weer redelijk op de been is, moet het een pc-markt navigeren waarbinnen geheugenprijzen door het dak zijn gegaan. Hierdoor dalen de marges voor partijen als Dell, HP en Lenovo, maar ook Intel krijgt last van de verwachte afvlakking of daling in de verkoopcijfers door hogere prijzen.

Intel zelf probeert naar eigen zeggen zoveel mogelijk naar datacenter-verkoop over te stappen, waar het een fikse concurrentiestrijd met AMD aan het voeren is. Hoewel het marktaandeel zowel bij client-systemen als datacenters in het voordeel van Intel is, heeft AMD de afgelopen jaren terrein gewonnen.

Van ontvanger naar aanbieder

Mocht de AI-hype nooit een bubbel blijken, dan zou Intel weleens kunnen profiteren van haar toenemende productiecapaciteit en concurrerend vermogen op het gebied van chipproductie. Daar waar TSMC voorheen een praktische monopolie leek te houden op de nieuwste chipprocedé’s, is Intel nu in staat om een redelijk alternatief te bieden. Zelfs Apple, dat ooit van Intel afstapte en TSMC’s meest vooraanstaande klant werd van nieuwe productieprocessen, overweegt om terug te keren naar Intel Foundry.

Lees ook: Apple-hereniging lonkt voor Intel, dat al op de beurs wordt beloond