Intel-topman Tan in het nauw door belangenverstrengeling

Intel-CEO Lip-Bu Tan ligt onder een vergrootglas nu meerdere transacties waarbij hij persoonlijk financiële belangen had, samenvallen met strategische initiatieven van de chipreus.

Dit meldt Reuters. Volgens diverse betrokkenen heeft Intel de afgelopen maanden actief bedrijven benaderd waarin Tan als investeerder participeerde, terwijl hij tegelijkertijd binnen Intel verantwoordelijk was voor de beoordeling van overname- en investeringskansen.

Een van de opvallendste dossiers betreft AI-startup Rivos. Tan (foto) was daar bestuursvoorzitter én aandeelhouder, terwijl hij Intel overtuigde om intensieve gesprekken met het bedrijf te voeren. Pogingen om een overname te realiseren strandden aanvankelijk omdat de adviesraad van Intel hem aanwees als partij met een directe belangenkwestie.

De situatie veranderde toen Meta interesse toonde en een bod uitbracht. De wedloop die daarop volgde, dreef de waardering van Rivos tot ongeveer het dubbele van eerdere interne schattingen. Uiteindelijk kocht Meta het bedrijf, maar insiders stellen dat Tans positie hem indirect een aanzienlijk financieel voordeel opleverde.

Ook in het dossier rond SambaNova, een AI-hardwarebedrijf waar Tan eerder bestuursvoorzitter werd, speelde een soortgelijke dynamiek. SambaNova kampte met dalende omzet en een toenemende behoefte aan nieuwe financiering.

Hoewel het bedrijf met moeite de volgende investeringsronde dichtte, werd Intel gevraagd een strategisch scenario te overwegen. Bronnen melden dat er inmiddels een niet-bindende intentieverklaring ligt voor een mogelijke transactie, al houden beide partijen de kaarten tegen de borst.

Nieuw intern beleid

Binnen Intel leidde Tans dubbele rol tot nieuw intern beleid. Hij moet zich nu afzijdig houden van besluiten waarbij hij zelf mogelijk baat heeft. In de praktijk schuift de verantwoordelijkheid voor zulke investeringskeuzes door naar CFO David Zinsner, die rechtstreeks aan Tan rapporteert. Critici merken op dat dit de onafhankelijkheid slechts deels versterkt, al benadrukt Intel dat het strikt toezicht houdt op transacties waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

Toch blijft de raad van bestuur vertrouwen houden in Tan. Het bedrijf rekent op de uitzonderlijk brede netwerkpositie die hij heeft opgebouwd als investeerder in honderden technologiebedrijven. Volgens ingewijden ziet de raad zijn connecties als cruciaal om Intel opnieuw richting groei en relevantie te sturen, zeker nu de onderneming voor het eerst in jaren grote financiële tegenslagen probeert te boven te komen.

Ondanks de twijfels staat Intel er sinds Tans aantreden financieel sterker voor. De beurskoers is aanzienlijk gestegen en grote partijen zoals Nvidia en SoftBank stapten in als investeerder.