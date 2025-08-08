Intel CEO Lip-Bu Tan verdedigt zich tegen beschuldigingen Trump

Intel CEO Lip-Bu Tan krijgt de volle steun van de raad van bestuur na Trumps oproep om af te treden wegens Chinese connecties. De chipmaker benadrukt zijn toewijding aan de Amerikaanse nationale veiligheid en zegt te werken aan opheldering van misinformatie.

In reactie op de beschuldigingen heeft Tan benadrukt dat hij contact heeft opgenomen met het Witte Huis om de situatie te verduidelijken. “We zijn in gesprek met de regering om de kwesties die zijn opgebracht aan te pakken en ervoor te zorgen dat zij de feiten hebben”, aldus de CEO in een update aan werknemers.

Tan, die meer dan 40 jaar ervaring heeft in de industrie, onderstreept dat hij altijd binnen de hoogste juridische en ethische normen heeft geopereerd. Hij heeft wereldwijd relaties opgebouwd binnen het diverse ecosysteem van de halfgeleiderindustrie. Reuters meldde eerder dat Tan minimaal 200 miljoen dollar investeerde in Chinese bedrijven, waarvan sommige banden met het Chinese leger hebben.

Bestuur staat achter CEO

Op donderdag riep president Donald Trump Tan via Truth Social op om “onmiddellijk af te treden” wegens vermeende belangenverstrengeling met China. De Intel-topman reageerde echter vastberaden in een brief aan zijn personeel. Hij heeft de volledige steun van het bestuur en werkt actief aan het wegnemen van zorgen binnen de Amerikaanse regering.

“Ik deel volledig de toewijding van de president aan het bevorderen van de Amerikaanse nationale en economische veiligheid”, schreef Tan aan zijn medewerkers. De CEO benadrukte dat er sprake is van “veel misinformatie” over zijn voormalige rollen bij Walden International en Cadence Design Systems.

Republikeinse senator stelt vragen

De controverse ontstond nadat republikeinse senator Tom Cotton deze week vragen had gesteld aan Intel’s bestuursvoorzitter. Cotton wilde opheldering over Tan’s banden met China, waaronder investeringen in Chinese chipbedrijven en connecties met bedrijven die banden hebben met het Chinese leger.

De timing van de beschuldigingen is bijzonder gevoelig. Intel worstelt al maanden met financiÃ«le problemen en concurrentiedruk. Tan werd pas afgelopen maart aangesteld om het bedrijf nieuw leven in te blazen en relevantie te hervinden in het AI-tijdperk.