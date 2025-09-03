Ex-IBM topman Jetter nieuwe voorzitter SCION Association

Martin Jetter, voormalig Senior Vice President van IBM en ex-voorzitter van Deutsche Börse AG, wordt nieuwe voorzitter van de SCION Association. Deze benoeming onderstreept het momentum dat de geavanceerde internetarchitectuur opbouwt in sectoren waar cybersecurity en digitale soevereiniteit cruciaal zijn.

Het beste voorbeeld van SCION’s werkzaamheid is het Secure Swiss Finance Network (SSFN). Dit netwerk, gelanceerd door de Zwitserse Nationale Bank en SIX, vervangt het oude systeem op basis van private lijnen. Het draait volledig op SCION en faciliteert veilige gegevensuitwisseling tussen meer dan 300 financiële instellingen wereldwijd. Dagelijks verwerkt het transacties met een waarde van circa 200 miljard Zwitserse frank.

Deze bewezen betrouwbaarheid toont de cruciale rol van SCION bij het beschermen van soevereine financiële infrastructuur. Vooral in een tijd van toenemende cyberdreigingen biedt het voordelen ten opzichte van traditionele internetprotocollen.

Ervaren leider voor groeifase

De SCION Association benoemt nu Martin Jetter als nieuwe voorzitter. De veteraan brengt jaren ervaring mee uit de technologie- en financiële sector. Sinds 2022 adviseert hij al vanuit de adviesraad over de doorontwikkeling van SCION-specificaties en community-initiatieven.

“Het is een eer om te worden benoemd tot de nieuwe voorzitter van de SCION Association, nadat ik sinds 2022 in de adviesraad heb gezeten”, aldus Jetter. Hij wijst op de toenemende complexiteit waarmee kritieke sectoren worden geconfronteerd. “Ik ben er sterk van overtuigd dat SCION zich onderscheidt als de enige oplossing die het meest in staat is om het vereiste vertrouwen, de noodzakelijke controle en cyberweerbaarheid te bieden.”

Nederlandse adoptie groeit

SCION (Scalability, Control, and Isolation On Next-Generation Networks) is ontwikkeld door ETH Zurich en pakt de meest urgente internetproblemen aan. In tegenstelling tot traditionele systemen die afhankelijk zijn van één provider, maakt SCION naadloze dienstverlening door meerdere telecomaanbieders mogelijk. De architectuur is sinds vorig jaar beschikbaar in de Benelux en wordt steeds breder geadopteerd.

Eerder sloot ook Odido Business aan bij SCION als eerste Nederlandse provider. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om datastromen binnen vertrouwde delen van de digitale infrastructuur te houden, wat vooral belangrijk is voor sectoren als financiën, gezondheidszorg en overheid.

Wisselwacht

Jetter nam de functie op 1 juli op en volgt prof. dr. Lothar Thiele op, die sinds 2023 voorzitter was. “Met de benoeming van Martin Jetter als voorzitter is gewaarborgd dat SCION zich wereldwijd verder zal uitbreiden en steeds meer gebruikers en dienstverleners ten goede zal komen”, voegt Thiele toe.

De SCION Association dankt Thiele voor zijn inzet tijdens de overgang van academische oorsprong naar bredere uitrol. “Nu SCION zich ontwikkelt van academische oorsprong naar bredere uitrol en adoptie, is dit het juiste moment om het leiderschap over te dragen aan Martin, met zijn diepgaande ervaring in zowel business als technologie”, stelt Thiele.

Onder Jetters leiding moet SCION de volgende fase ingaan, waarin de technologie van onderzoeksproject naar marktstandaard evolueert.