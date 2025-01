Odido Business brengt SCION-internetprotocol naar Nederland

Odido Business en het Zwitserse Anapaya stellen SCION beschikbaar voor de Nederlandse markt. Hiermee kunnen organisaties voorkomen dat data zich in onveilige richtingen beweegt op het internet.

SCION (Scalability, Control and Isolation On Next-generation Networks) is al in gebruik bij onder meer Zwitserse banken en het Belgische Proximus. Het is door ETH Zurich ontworpen om datastromen binnen vertrouwde delen van de wereldwijde digitale infrastructuur te houden. Dankzij multi-path routing blijven gegevens in beweging als er een storing in een gedeelte van het netwerk plaatsvindt. Klanten zouden dus veilig en snel met hun online gegevens aan de slag kunnen.

Deel van securitypakket

De adoptie van SCION vervangt het uit de jaren ’80 stammende Border Gateway Protocol (BGP). Ondanks dat BGP “het schaalbaarste van alle routing-protocols” is (aldus Cisco), zijn de gevaren ervan al jaren bekend. Aanvallers kunnen netwerkstromen zonder problemen monitoren en neppe TLS-certificaten creëren. Kortom: genoeg om je zorgen over te maken als jouw organisatie gevoelige gegevens over het internet verstuurt via BGP.

Martijn Teekens, Chief Commercial Officer Enterprise van Odido Business, noemt SCION een “belangrijke aanvulling” voor de bestaande oplossingen van het bedrijf. “We zien dat security steeds belangrijker wordt. Met dit nieuwe protocol bieden we onze zakelijke klanten een innovatieve en unieke bescherming van bedrijfsnetwerken en internetverkeer.”

Hiermee is Odido Business de eerste provider om SCION te bieden. Klanten in de financiële sector, de gezondheidszorg, de energiesector en de overheid zouden door deze toevoeging wellicht eerder aankloppen bij Odido Business dan voorheen. De vraag is of KPN en/of VodafoneZiggo een vergelijkbare stap zetten, met name eerstgenoemde. KPN profileert zichzelf immers als een bovenal securitygedreven telco, een beeld dat Odido Business met deze stap tracht naar zichzelf toe te trekken.

