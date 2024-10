SCION-internetarchitectuur vanaf nu beschikbaar in Benelux

De SCION-internetarchitectuur is vanaf nu via de belangrijkste hyperscalers beschikbaar in de Benelux. Internetverkeer via deze van origine Zwitserse service loopt via vooraf gedefinieerde, beveiligde paden, dit in tegenstelling tot de meeste ‘gewone’ verbindingen.

SCION kent ook multi-path routing, waardoor verstuurde data onmiddellijk een andere route kan nemen wanneer één pad onverhoopt ontoegankelijk wordt. Dit alles moet ervoor zorgen dat de Web3-achtige architectuur van SCION transparanter, privacyvriendelijker, robuuster en meer compliant is dan gebruikelijk verkeer via bestaande protocollen. Bij dat laatste loopt verkeer doorgaans langs arbitraire paden die door zenders noch ontvangers kan worden beïnvloed. Bij SCION is dat wél mogelijk, waarmee gebruikers kunnen voldoen aan bepaalde eisen die overheden of sectoren stellen aan data residency.

Anapaya, het bedrijf achter SCION, rolt de dienst momenteel uit in de Benelux. Het is de bedoeling dat het in 2025 echt overal in deze regio beschikbaar is. De technologie erachter is gebaseerd op onderzoek van het Zwitserse federale Instituut voor Technologie (ETH) in Zürich en in het thuisland al veelvuldig in gebruik voor veilige verbindingen. Denk aan de Zwitserse Nationale Bank, nutsbedrijven, gezondheidszorg, onderwijs en defensie-industrie. Volgens Anapaya levert de SCION-technologie niet alleen veilige routing en een hoge beschikbaarheid, maar ook weerbaarheid tegen bijvoorbeeld DDoS-aanvallen en andere kwaadaardige activiteiten.

Volledige datasoevereiniteit

“Ons doel is om organisaties in staat te stellen hun data volledig te controleren; dus niet alleen waar de gegevens naartoe gaan, maar ook precies hoe de gegevens daar komen. Het traditionele internet biedt dat niet”, aldus Anapaya-CEO Martin Bosshardt. “Bedrijven worden voortdurend geconfronteerd met online bedreigingen”, vervolgt hij. “Met SCION-internet kunnen organisaties in de Benelux nu gebruik maken van een internet dat datasoevereiniteit biedt zonder onderbrekingen en zorgen over security, en dat naadloze toegang en gebruik biedt voor een ongeëvenaarde betrouwbaarheid.”

Alle verkeer dat via SCION loopt, blijft in feite onzichtbaar voor het ‘publieke’ internet. Behalve de belangrijkste hyperschalers bieden ook meer dan 150 kleinere cloudaanbieders toegang tot de architectuur. De Benelux is het eerste gebied buiten Zwitserland waar de dienst beschikbaar komt. Daarvoor zijn overigens wel twee Anapaya EDGE-routers nodig die voor hun internettoegang afhankelijk zijn van internationaal opererende netwerkproviders. De benaming is een afkorting van Scalability, Control, and Isolation on Next-generation Networks.

