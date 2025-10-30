Eurofiber en ODF werken nauwer samen voor snel en betrouwbaar glasvezel

Eurofiber en Open Dutch Fiber (ODF) breiden hun samenwerking uit. De nieuwe meerjarige overeenkomst moet het ODF-netwerk beter ontsluiten via het backhaul netwerk van Eurofiber.

Daar waar Eurofiber zich concentreert op de zakelijke markt voor hun netwerken, levert ODF door middel van providers aan de consumentenmarkt. De vraag naar beide soorten neemt toe, waarbij snelheid en betrouwbaarheid doorslaggevende factoren zijn.

Dat partijen dit niet alleen kunnen, blijkt andermaal duidelijk. Eurofiber kondigde in de zomer bijvoorbeeld ook een samenwerking aan met Bright Access voor zakelijke glasvezel op bedrijventerreinen.

Het glasvezelnetwerk van Eurofiber beslaat inmiddels meer dan 76.000 kilometer, waarvan ruim 34.000 kilometer in Nederland ligt. 11 datacenters gelden als de belangrijkste knooppunten. ODF heeft intussen 1,5 miljoen huishoudens aangesloten op het internet.

Dark fiber glasvezel

De partijen maakten afspraken over het gebruik van duizenden kilometers dark fiber glasvezelkabel van Eurofiber. Het stelt ODF in staat om sneller in te spelen op de groeiende vraag naar glasvezelinternet. Dark fiber-kabels zijn ongebruikte glasvezelinfrastructuur waar uitbaters als ODF gebruik van kunnen maken. Zowel ODF als Eurofiber bieden diensten aan via dergelijke open glasvezelnetwerken.

Betrouwbare infrastructuur

Joost Steltenpool, COO bij Open Dutch Fiber, benadrukt het belang van betrouwbaarheid bij de uitrol van het glasvezelnetwerk. “Met Eurofiber als partner zijn we verzekerd van een stabiele en toekomstbestendige digitale infrastructuur. Hun bewezen track record en focus op kwaliteit geven ons het vertrouwen dat we samen kunnen voorzien van snel en veilig internet. We hebben vertrouwen in deze sterke samenwerking.”

Paul Naastepad, Managing Director Eurofiber Nederland, ziet ODF als een belangrijke speler in de Nederlandse glasvezelmarkt voor consumenten. De samenwerking past bij de gedeelde visie op open glasvezelnetwerken. “Met dit partnerschap ondersteunen wij de FTTH uitrol ambitie van ODF van harte. Wij zien uit naar een mooie samenwerking!”