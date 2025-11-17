Eurofiber meldt datalek in Frankrijk, grote klanten getroffen

Eurofiber France meldde zondag dat het bedrijf al op 13 november een datalek ontdekte in het interne ticketbeheersysteem en het ATE-klantenportaal. De aanvaller wist binnen te dringen via een kwetsbaarheid in de gebruikte software, waarna gegevens zijn ontvreemd.

Eurofiber meldt dat het lek snel is gedicht en dat de betrokken systemen direct onder verscherpt toezicht zijn geplaatst. Het bedrijf zegt intensief samen te werken met cybersecurityspecialisten om het incident verder te analyseren en de beveiliging te versterken.

Externe bronnen schetsen echter een bredere reikwijdte dan Eurofiber op de eigen website aangeeft. International Cyber Digest spreekt van ongeveer 3.600 mogelijke slachtoffers. Op een gelekte lijst zouden volgens dat kanaal grote Franse bedrijven en instellingen staan, waaronder Thales, Orange, TotalEnergies, de Franse spoorwegen en meerdere ministeries. Het zou volgens het FD gaan om uiteenlopende soorten data, variërend van documenten en identiteitsbewijzen tot cloudconfiguraties.

Data op dark web

Daar komt bij dat volgens Dark Web Informer de buitgemaakte gegevens op het dark web zijn aangeboden. Dat wijst op een poging tot monetisatie van de gestolen data. Het blijft vooralsnog onduidelijk welke delen van de gepubliceerde dataset direct herleidbaar zijn tot Eurofiber en welke mogelijk uit andere bronnen afkomstig zijn.

Eurofiber benadrukt ondertussen dat de impact beperkt blijft tot de Franse organisatieonderdelen. Nederlandse klanten worden niet geraakt, antwoordde het bedrijf op vragen van het FD. De Franse privacytoezichthouder CNIL is inmiddels geïnformeerd, en het onderzoek loopt nog. Eurofiber zegt klanten te blijven informeren zolang het incident voortduurt en stelt dat de dienstverlening tijdens de aanval operationeel is gebleven.

Eurofiber werd in 2000 opgericht als aanbieder van glasvezelinfrastructuur in Nederland en breidde zijn netwerk later uit naar België, Frankrijk en Duitsland. Sinds 2015 is het bedrijf voor het grootste deel eigendom van het Franse investeringsfonds Antin Infrastructure Partners, dat actief is in infrastructuursectoren zoals energie, transport en telecom. In 2020 sloot ook het Nederlandse pensioenfonds PGGM zich als aandeelhouder aan. De combinatie van beide partijen bepaalt sindsdien de strategische koers en investeringsruimte van Eurofiber.