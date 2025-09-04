Cisco, NVIDIA en VAST Data ontwikkelen architectuur voor agentic AI

Cisco en NVIDIA presenteren samen met VAST Data een nieuwe architectuur voor agentic AI in ondernemingen. De samenwerking richt zich op het verbeteren van de infrastructuur waarmee bedrijven AI-agents kunnen inzetten die complexe taken zelfstandig uitvoeren.

Het project, dat Cisco Secure AI Factory met NVIDIA heet, combineert netwerk- en servertechnologie van Cisco met versnelde rekenkracht en AI-software van NVIDIA en de dataplatformtechnologie van VAST Data. Cisco bouwt op deze manier samen met partners verder aan het aanbod van Cisco AI PODs. Dit zijn modulaire bouwstenen die data sneller kunnen verwerken en beschikbaar stellen voor AI-toepassingen. Met de toevoeging van de VAST InsightEngine kunnen deze PODs retrieval-augmented generation, ofwel RAG, efficiënter uitvoeren. Deze techniek combineert grote taalmodellen met actuele bedrijfsdata, zodat antwoorden betrouwbaarder, specifieker en direct bruikbaar worden voor zakelijke toepassingen. Dat verkort de tijd die nodig is om informatie uit bedrijfsdata te halen en beschikbaar te maken voor AI-modellen.

Schaalbare inzet van Agentic AI

De architectuur moet ervoor zorgen dat AI-agents vrijwel in real time toegang krijgen tot de juiste informatie, zonder vertraging door dataknelpunten. Tegelijkertijd is er aandacht voor beveiliging en governance, zodat gevoelige data beschermd blijft en bedrijven voldoen aan compliance-eisen. Cisco benadrukt dat het ontwerp geschikt is om meerdere AI-workloads tegelijk te ondersteunen, waardoor schaalbare inzet van agentic AI mogelijk wordt.

Volgens Cisco en NVIDIA luidt deze ontwikkeling een nieuwe fase in, waarin bedrijven AI-agents kunnen gebruiken die verder gaan dan eenvoudige chatbots. In plaats daarvan kunnen ze meedenken met kenniswerkers, zelfstandig beslissingen nemen en bedrijfsprocessen versnellen. VAST Data stelt dat de integratie van hun InsightEngine in de Cisco-architectuur een eerste stap is naar grootschalige versnelling van RAG en agentic AI.

De eerste AI POD die is ontworpen voor RAG-versnelling met NVIDIA en VAST is inmiddels beschikbaar. Cisco ziet dit als het begin van een bredere reeks AI-diensten die inspelen op de groeiende vraag naar toepassingen binnen ondernemingen.