Microsoft koopt 50 hectare voor expansie datacenter in Middenmeer

Microsoft heeft vorige week grond aangekocht voor een nieuw datacenter in Middenmeer, gelegen aan de westkant van de A7. Het project wordt een uitbreiding van de bestaande datacentercampus op bedrijventerrein Het Venster in de gemeente Hollands Kroon.

De explosieve groei aan hardwarevereisten voor AI en de sterk toenemende vraag naar dataopslag hebben Microsoft over de streep getrokken voor deze uitbreiding. “We hebben 300.000 klanten die hun gegevens dichtbij willen opslaan in een soeverein land”, vertelt Joris Schoonis, CEO van Microsoft Nederland, aan NH Nieuws. De geopolitieke spanningen met Rusland versterken deze behoefte aan veilige dataopslag binnen Nederland, stelt de Microsoft-topman.

Lessen uit het verleden

Het vorige datacenter zorgde voor veel onrust en protesten door gebrek aan overleg met omwonenden. “We willen extra transparant zijn en meer samenwerking met onze buren. We hebben onze lessen geleerd”, erkent Nick Hengelman, directeur datacenters Nederland van Microsoft.

Duurzame plannen

Microsoft plant een publiek toegankelijk terrein rond het datacenter met veel water. Dit water is er niet zonder reden: het dient tevens voor het opvangen van regenwater om het datacenter mee te koelen. “In plaats van leidingwater stappen we zoveel mogelijk over op regenwater”, aldus Hengelman.

Het bedrijf onderzoekt ook mogelijkheden voor zonnepanelen, hoewel dit brandgevaar kent. Microsoft heeft al een contract met Vattenfall voor stroom van windpark Wieringermeer.

Werkgelegenheid en compensatie

Het nieuwe datacenter moet circa 350 banen opleveren, waarvan 70 procent uit de regio komt. Daarnaast worden zo’n 200 indirecte banen verwacht bij lokale bedrijven. Microsoft investeert miljoenen in onderwijsprojecten en scholing voor de regio. Al het personeel doet bovendien drie dagen per jaar vrijwilligerswerk bij lokale scholen.

De vergunningsprocedure duurt naar verwachting nog een jaar, waarna de bouw enkele jaren in beslag neemt.