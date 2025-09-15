Nvidia verdacht van schenden voorwaarden Mellanox-overname

China’s markttoezichthouder heeft bekendgemaakt dat een voorlopig onderzoek aantoont dat Nvidia de Chinese anti-monopolywet heeft overtreden. Ook zouden toezeggingen rond de overname van Mellanox zijn geschonden.

Terwijl China en de Verenigde Staten onderhandelen over handel in Madrid, lijkt Peking met deze stap zijn onderhandelingspositie te willen versterken. Het voorlopige onderzoeksresultaat van SAMR, de Chinese autoriteit voor marktregelingen, komt enkele dagen na de beslissing van de Trump-regering om 23 Chinese bedrijven op een Amerikaanse handelsblacklist te plaatsen.

Voor Nvidia-CEO Jensen Huang bemoeilijkt de aankondiging zijn inspanningen om ondanks de VS-China spanningen aangepaste versies van geavanceerde chips te verkopen in ’s werelds op een na grootste economie. Huang bezocht dit jaar drie keer China om de toewijding van zijn bedrijf aan de Chinese markt te benadrukken.

Mellanox-overname in het vizier

China startte in december een onderzoek naar Nvidia wegens vermeende overtredingen van de anti-monopolywet. Dit werd destijds gezien als vergeldingsmaatregel tegen Amerikaanse beperkingen op de Chinese chipsector. Nu blijkt ook de overname van Mellanox Technologies uit 2020 onder de loep te liggen.

Tijdens die overname beloofde Nvidia de Chinese markt te blijven voorzien van GPU-acceleratoren voor computerberekeningen. Door Amerikaanse exportcontroles kon het bedrijf deze belofte echter niet volhouden en moest het de verkoop van geavanceerde acceleratoren staken.

Volgens China’s anti-monopolywet kunnen bedrijven boetes krijgen van 1 tot 10 procent van hun jaarlijkse omzet. China vertegenwoordigde voor Nvidia 17 miljard dollar omzet in het afgelopen fiscale jaar, oftewel 13 procent van de totale verkopen.

Groeiende tegenwind

De toegang tot geavanceerde AI-chips vormt een cruciaal strijdpunt in de technologische rivaliteit tussen de VS en China. Nvidia, wereldleider in AI-chips, staat centraal in deze strijd. De regering van president Trump heeft beperkingen opgelegd en later deels versoepeld voor de verkoop van geavanceerde chips aan China.

Tegelijkertijd probeert China zijn techindustrie minder afhankelijk te maken van Amerikaanse chips. Chinese autoriteiten riepen bedrijven zoals Tencent en ByteDance op het matje om hun aankopen van Nvidia’s H20-chip te verklaren, uit bezorgdheid over informatierisico’s.

