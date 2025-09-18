China verbiedt grote techbedrijven Nvidia-chips te kopen

China’s internetwaakhond heeft grote techbedrijven verboden om Nvidia’s RTX Pro 6000D-processors te testen en bestellen. Beijing trekt hiermee de teugels verder aan in zijn streven naar technologische onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.

De Financial Times weet dat onder andere Alibaba en TikTok-moeder Bytedance deze week ingelicht werden niet langer de chips te bestellen. Beijing zet de Chinese techbedrijven zo onder druk om de binnenlandse halfgeleiderindustrie te stimuleren en hun afhankelijkheid van Nvidia te doorbreken. Dit past in een bredere AI-race tegen de Verenigde Staten. “De boodschap is nu luid en duidelijk”, citeert FT een niet bij naam genoemde bestuurder van een van de techbedrijven. “Eerder hadden mensen nog hoop op hernieuwd Nvidia-aanbod als de geopolitieke situatie zou verbeteren. Nu is het all hands on deck om het binnenlandse systeem op te bouwen.”

Eerder werd bekend dat Chinese chipmakers ernaar streven de totale output van AI-processors volgend jaar te verdriedubbelen. De nieuwe maatregel volgt na een conclusie van Chinese regelgevers dat binnenlandse chips vergelijkbare prestaties leveren als Nvidia’s China-producten. Beijing heeft onlangs chipmakers als Huawei en Cambricon, evenals Alibaba en zoekmachinegigant Baidu opgeroepen om te rapporteren hoe hun producten zich verhouden tot Nvidia’s China-chips.

Ze concludeerden dat China’s AI-processors een niveau hebben bereikt dat vergelijkbaar is met of de Nvidia-producten onder exportcontroles overtreft. “De consensus op topniveau is nu dat er voldoende binnenlands aanbod zal zijn om aan de vraag te voldoen zonder Nvidia-chips te hoeven kopen”, aldus een branche-insider.

Einde van laatste Nvidia-optie

De Cyberspace Administration of China (CAC) instrueerde deze week de bedrijven om het testen van de RTX Pro 6000D, Nvidia’s speciaal voor China ontwikkelde product, te stoppen. Verschillende bedrijven hadden al aangegeven tienduizenden van deze chips te willen bestellen en waren begonnen met verificatiewerk bij Nvidia’s serverleveranciers.

De RTX Pro 6000D, geïntroduceerd in juli tijdens Jensen Huang’s bezoek aan Beijing, was het laatste product dat Nvidia in significante volumes in China mocht verkopen. Het verbod gaat verder dan de eerdere richtlijnen die zich richtten op de H20, Nvidia’s andere China-specifieke chip.

Nvidia-aandelen kelderden woensdag ongeveer 3 procent na het nieuws. CEO Jensen Huang zei in Londen dat hij het verlies “teleurstellend” vond, maar begrip toonde voor de “grotere agenda’s” tussen China en de VS.

Nvidia begon met het produceren van chips op maat voor de Chinese markt nadat voormalig president Biden het bedrijf verbood zijn krachtigste producten naar China te exporteren. Deze sancties waren erop gericht Beijing’s vooruitgang op AI-gebied in toom te houden.

