ASM verlaagt verwachte omzet, aandeel daalt

ASM International uit Almere heeft zijn omzetprognose naar beneden geschroefd. Het aandeel daalde met bijna 6 procent. Wel houdt ASM vast aan zijn voorspelling om tegen 2030 een omzet van meer dan 5,7 miljard euro te behalen. Daar is wel 12 procent groei per jaar nodig.

Klanten verliezen terrein in AI-race

Het Nederlandse bedrijf wijt de tegenvaller aan lager dan verwachte vraag naar apparatuur voor productie van geavanceerde chips. Boekingen van ASM’s chipmachines zijn achtergebleven nadat belangrijke klanten terrein hebben verloren in de kunstmatige intelligentiemarkt aan concurrenten.

Intel, een belangrijke klant van ASM, heeft ondanks het aantrekken van investeerders een voorzichtiger uitgavenbeleid aangenomen. In juli kondigde het bedrijf aan verschillende fabriekprojecten te annuleren. Een dergelijke terugtrekkende beweging van een chipproducent raakt naast ASM veelal ook andere deeptechspelers in Nederland, zoals packagingspecialist Besi uit Duiven of Nearfield Instruments uit Rotterdam.

Terugslag na sterke groei

ASM verwacht dat de omzetgroei voor 2025 aan de onderkant van de eerder gegeven bandbreedte van 10 tot 20 procent uitkomt, in constante valuta. Het bedrijf ziet dat het derde kwartaal in lijn blijft met eerdere verwachtingen, maar waarschuwt voor een terugval in het vierde kwartaal.

De omzet in de tweede helft van 2025 zal naar verwachting 5 tot 10 procent lager uitkomen dan in de eerste helft, aldus ASM. Deze verwachte daling staat in schril contrast met een jaar geleden, toen ASM een groei van 56 procent wist te melden.

Het aandeel ASM daalde maandag 5,9 procent naar 471,10 euro. Het was de grootste daling binnen een dag sinds juli, aldus Bloomberg. Dit jaar is het aandeel al ongeveer 15 procent gedaald. De aankondiging vond vlak voor de beleggersdag van dinsdag plaats, waar ASM zijn strategie voor de komende jaren zal toelichten.