SoftBank voor 2 miljard in Intel, overheid mikt op 10 procent belang

SoftBank Group investeert 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) in Intel via een aandelenuitgifte. Deze kapitaalinjectie komt op een moment dat de Amerikaanse overheid tevens een belang van 10 procent overweegt door Chips Act-subsidies om te zetten in aandelen.

Intel kampt met verlies van marktaandeel en heeft moeite met zijn positie in de groeiende AI-chipmarkt. Extra kapitaal is welkom nu Intel fors investeert in nieuwe productiecapaciteit, terwijl tegelijkertijd kosten worden geschrapt en banen worden wegbezuinigd.

Investeringsprogramma in gang

De kapitaalinjectie van SoftBank maakt het Japanse techbedrijf een top 10-aandeelhouder van de Amerikaanse chipmaker. De investeringsmaatschappij betaalt 23 dollar per aandeel, een lichte korting op de slotkoers van maandag (23,66 dollar). Het betreft een primaire uitgifte van gewone aandelen, waardoor de investering resulteert in een aandelenbelang van net onder de 2 procent.

“Deze strategische investering reflecteert ons geloof dat geavanceerde halfgeleiderproductie en -voorziening verder zal uitbreiden in de Verenigde Staten, met Intel in een kritische rol”, aldus SoftBank CEO Masayoshi Son. De investering versterkt SoftBank’s ambitieuze inzet op artificial intelligence, waaronder het 500 miljard dollar Stargate datacenter-project.

Zoals gebruikelijk bij SoftBank neemt het bedrijf alleen een aandelenbelang en vraagt geen bestuurzetel. Ook committeert het geen chips af te nemen van Intel.

Overheid overweegt deelname

Parallel aan de SoftBank-investering voert de regering-Trump volgens bronnen van Bloomberg gesprekken over het omzetten van Chips Act-subsidies in een staatsbelang van 10 procent. Een dergelijk belang zou ongeveer 10 miljard dollar waard zijn. Intel heeft een gecombineerde subsidie van 10,9 miljard dollar toegezegd gekregen voor commerciÃ«le en militaire productie, wat ruwweg voldoende is voor de overheidsparticipatie.

De gesprekken volgden op een ontmoeting tussen de CEO Lip-Bu Tan en president Donald Trump. Deze meeting ontstond naar aanleiding van Trump’s oproep tot het vertrek van Tan vanwege diens banden met Chinese chipbedrijven. Een persoon met kennis van de situatie benadrukt dat SoftBank’s beslissing om te investeren niet gerelateerd is aan Trump.

