Alle EU-landen achter Nederlandse coalitie voor Chips Act 2.0

Alle 27 EU-lidstaten hebben de verklaring van de Semicon Coalition ondertekend voor een herziene Chips Act 2.0. De Nederlandse minister Vincent Karremans overhandigde vandaag in Brussel de verklaring aan de Europese Commissie, waarin vijf prioriteiten staan beschreven om de halfgeleiderindustrie te versterken.

In maart werd de Semicon Coalition geïnitieerd door Nederland samen met acht andere EU-landen: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen en Spanje. Vandaag, tijdens een bijeenkomst in Brussel voorafgaand aan de EU Competitiveness Council, besloten alle overige EU-ministers zich aan te sluiten bij het initiatief.

Deze brede steun onderstreept het urgente karakter van de halfgeleiderkwestie. Semiconductors vormen immers de basis van technologieën die bepalend zijn voor Europa’s toekomstige welvaart, van artificial intelligence tot kritieke infrastructuur en defensie.

Meer dan vijftig gevestigde Europese en internationale halfgeleiderentiteiten hebben de verklaring al onderschreven, wat de eensgezindheid tussen industrie en overheden benadrukt. Deze gezamenlijke benadering bouwt momentum op voor de herziening van de EU Chips Act, waarbij eindmarkten centraal komen te staan bij het definiëren van de volgende strategische doelstellingen van het blok.

Vijf strategische prioriteiten

De ondertekende verklaring formuleert vijf concrete prioriteiten voor de nieuwe aanpak. Ten eerste wil men het halfgeleider-ecosysteem versterken door intensievere samenwerking tussen industrie, onderzoek, mkb en startups.

Daarnaast moet de investeringsaanpak worden aangepast. EU-financiering en nationale fondsen moeten beter worden afgestemd, goedkeuringen voor strategische projecten versneld en privaat kapitaal gemobiliseerd.

De derde prioriteit richt zich op vaardigheden door een robuuste Europese talentpijplijn voor halfgeleidertechnologieën op te bouwen. Duurzaamheid vormt de vierde pijler, met nadruk op energie-efficiënte en circulaire halfgeleiderproductie.

Tot slot wil men internationale samenwerkingen uitbreiden en samenwerken met gelijkgestemde mondiale partners, terwijl de Europese strategische autonomie wordt beschermd.

Toekomstvisie van minister Karremans

Minister Vincent Karremans van Economische Zaken benadrukte tijdens de overdracht: “Europa’s industriële strategie moet zich aanpassen aan de toenemende geopolitieke spanningen in de wereld. Deze unieke eensgezindheid is een mijlpaal in het veiligstellen van toekomstige strategische autonomie en brede welvaart.”

Volgens Karremans onderstreept de gezamenlijke strategie de noodzaak om de productiecapaciteit te verhogen, te investeren in geavanceerd onderzoek en een bekwame beroepsbevolking te ontwikkelen in de hele EU. “Europa is klaar om te voldoen aan de groeiende vraag in AI, automotive, energie en defensie.”

Lessen uit Chips Act 1.0

De nieuwe coalitie bouwt voort op ervaringen met de huidige European Chips Act uit 2023. Die wet beoogde het Europese marktaandeel in chipproductie te verdubbelen van 10 naar 20 procent, maar stuitte op kritiek vanwege trage procedures en beperkte financiering van 43 miljard euro.

De nieuwe aanpak moet gerichter zijn en sneller handelingsvermogen bieden. Door alle 27 lidstaten te verenigen, ontstaat een bredere basis voor strategische investeringen en coördinatie van het Europese halfgeleiderbeleid.