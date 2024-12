Roep om herziening Chips Act steeds luider

Europese industriegroep voor de chipproductie, SEMI, trekt aan de alarmbel over de positie van chipproducenten in Europa. Volgens de groep is er nood aan een tweede versie van de Chips Act.

SEMI vreest dat Europa geen impact kan maken in de chipwereld als het zichzelf blijft vasthouden aan de gemaakte afspraken in de Chips Act. De groep vertegenwoordigt 300 grote spelers in de chipindustrie en aanverwanten, waaronder ASML.

Volgens de industriegroep moet het Europese budget gecentraliseerd worden en moet er een weg worden uitgezet om sneller beslissingen te nemen bij strategische high tech-projecten. Tot slot vraagt de groep om meer budgetten. De eisen van SEMI herhalen de bevindingen van Mario Draghi in zijn rapport over de Europese concurrentiekracht.

Lees ook: Europese concurrentiekracht onder druk door te streng en complex beleid

EU moet niet alleen luisteren naar exportregels

In de verklaring vraagt de groep verder om de exportregels opnieuw te bekijken en te stroomlijnen. Dit is nodig “om de strategische belangen van de EU te beschermen en een sterke stem van de EU op het wereldtoneel te laten gelden.” Deze vraag wordt op tafel geworpen als reactie op exportrestricties van de Verenigde Staten en China, die steeds worden aangescherpt. Recent kwamen er vanuit de VS opnieuw beperkingen bij die 140 bedrijven raken. In het vizier liggen chips die nodig zijn voor het trainen van AI.

De industriegroep publiceert de aanbevelingen met het oog op een wijziging in het bestuur in de Europese Commissie. Zij hebben rapporten en aanbevelingen voor handen van twee verschillende organisaties die de chipwereld vertegenwoordigen. De andere is ESIA, waar onder andere NXP lid van is. Deze organisatie wenst in grote lijnen dezelfde zaken en er wordt ook aangestuurd op een Chips Act 2.0.

Tip! De EU-droom om geavanceerde chips te bakken spat terecht uiteen