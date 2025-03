Nederland leidt coalitie tussen EU-landen voor sterkere halfgeleiderindustrie

Op vraag van Nederland verenigingen negen EU-landen zich om de Europese halfgeleiderindustrie te versterken. De Semicon Coalition richt zich op innovatie, marktexpansie en snellere technologische ontwikkeling.

De samenwerking tussen België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Polen en Spanje werd vandaag in Brussel bekrachtigd. De samenwerking focust op drie zaken. Er is als eerste afgesproken gezamenlijk een aanpak op te stellen om de productiecapaciteit te vergoten. Verder moet er meer publieke en private financiering vrijkomen voor concrete toepassingen en technologieën. Tot slot is er nog aandacht voor het opleiden van mensen voor de chipsector.

De initiatiefnemer is de Nederlandse minister Dirk Beljaarts, bevoegd voor Economische Zaken. Hij benadrukt dat de samenwerking tussen Europese landen, industrie en kennisinstituten veel intensiever moet worden. Zijn collega-ministers van andere landen zien die noodzaak ook.

Gevestigde spelers ondersteunen

De Semicon Coalition zet duidelijk voorop de productiecapaciteit binnen de EU uit te breiden. Om dit te financieren zal de coalitie samen met de Europese Commissie mogelijkheden bekijken. De coalitie zal bestaan naast het grotere initiatief van alle Europese landen samen om de Europa aantrekkelijker te maken voor chipfabrieken met de Chips Act.

Naast de nieuwe spelers, kunnen ook de gevestigde namen rekenen op meer ondersteuning. De huidige Europese wereldspelers zouden door de coalitie extra versterkt worden. In Nederland is ASML een klinkende naam, terwijl in België het onderzoeksinstituut Imec de globale chipindustrie ondersteunt. De rol die België speelt als onderzoeksland werd vandaag nog bevestigd met de aankondiging van een nieuwe vestiging van OpenChip in Gent.