OpenAI-contract dwingt Oracle tot miljardenlening

Oracle moet de komende jaren waarschijnlijk enorme bedragen lenen om zijn overeenkomst met OpenAI te kunnen uitvoeren. Volgens ramingen van KeyBanc Capital Markets heeft het Amerikaanse softwarebedrijf ongeveer 100 miljard dollar aan extra kapitaal nodig in de komende vier jaar.

Dit schrijft The Register. Het geld is nodig om de datacenters en infrastructuur te bouwen die vereist zijn voor een grootschalig cloudcontract met OpenAI. Op 11 september meldde OpenAI dat het een ongekend contract van 300 miljard dollar (256 miljard euro) tekende met Oracle voor computing power over vijf jaar. De deal, met een vereiste capaciteit van 4,5 gigawatt, behoort tot de grootste cloud-contracten ooit.

Het vooruitzicht op deze inkomsten zorgde eerder deze maand voor een sterke stijging van de beurskoers van Oracle. Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2026 meldde het bedrijf dat de totale contractverplichtingen met 359 procent waren gestegen tot 455 miljard dollar. Dit cijfer betreft inkomsten die wel al zijn vastgelegd, maar nog geleverd en verantwoord moeten worden.

Ondanks de enorme contractwaarde beschikt Oracle volgens KeyBanc bij lange na niet over voldoende middelen om de benodigde infrastructuur te bouwen. Het bedrijf had eind augustus 82,2 miljard dollar aan langlopende schulden op de balans staan. Daarnaast plaatste het in september voor 18 miljard dollar aan obligaties om de uitbreiding van de cloudcapaciteit te bekostigen. De kaspositie bedroeg ongeveer 10 miljard dollar, terwijl er binnen twaalf maanden ook nog eens 9 miljard dollar aan schulden afloopt.

Kredietbeoordelaars uiten zorgen

De druk op de kasstroom neemt verder toe door de forse kapitaalinvesteringen. In het eerste kwartaal van fiscaal 2026 gaf Oracle 8,5 miljard dollar uit aan kapitaalprojecten, tegenover 2,3 miljard een jaar eerder. Als gevolg daarvan daalde de vrije kasstroom met 152 procent op jaarbasis. Kredietbeoordelaars hebben inmiddels zorgen geuit over zowel de omvang van de schuld als het risico dat OpenAI niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Ook OpenAI zelf haalt momenteel aanzienlijke bedragen op om de samenwerking met Oracle te kunnen financieren. Het bedrijf heeft zijn jaarlijkse terugkerende omzet opgevoerd naar 10 miljard dollar en stelt dat dit bedrag in 2025 kan oplopen tot 20 miljard dollar. Desondanks schrijft OpenAI nog altijd rode cijfers en wordt pas tegen het einde van dit decennium een positieve kasstroom verwacht.

De betalingen van OpenAI aan Oracle voor de infrastructuur moeten vanaf 2027 op gang komen. Daarmee blijft onzeker of beide partijen hun financiële plannen kunnen waarmaken. De komende anderhalf jaar zullen bepalend zijn voor het welslagen van het contract en de vraag of Oracle zijn ambitieuze uitbreidingsplannen daadwerkelijk kan realiseren.