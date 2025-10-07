Colossus 2 moet xAI naar de top van de AI-race stuwen

xAI bereidt een ongekende investering voor in rekenkracht. Volgens de Wall Street Journal zal het bedrijf ruim 18 miljard dollar besteden aan de aanschaf van ongeveer 300.000 grafische processors van Nvidia voor het nieuwe Colossus 2-datacenter bij Memphis.

Ongeveer 55.000 daarvan zijn Blackwell-chips, de nieuwste generatie van Nvidia. Daarmee krijgt xAI een rekencluster dat krachtiger wordt dan vrijwel alle huidige installaties van OpenAI, Anthropic en Google DeepMind.

De bouw van Colossus 2 begon in maart 2025 in een voormalig magazijncomplex in Memphis. De faciliteit moet de opvolger worden van Colossus 1, dat vorig jaar in gebruik werd genomen en rond de 200.000 oudere Nvidia-processors bevat.

Het nieuwe centrum moet volgens een analyse van onderzoeksbureau SemiAnalysis een energieverbruik van meer dan één gigawatt halen, waarmee de faciliteit het eerste datacenter ter wereld zou zijn dat op die schaal AI-modellen kan trainen. SemiAnalysis beschreef eerder hoe xAI binnen zes maanden een koelcapaciteit van 200 megawatt wist te realiseren, een tempo dat volgens het bureau aanzienlijk hoger ligt dan bij de grote cloudbedrijven.

Eigen energiecentrale

Om die rekenkracht van stroom te voorzien, laat xAI in de aangrenzende staat Mississippi een eigen energiecentrale bouwen op het terrein van een voormalige Duke Energy-installatie. De oude infrastructuur wordt volledig ontmanteld en vervangen door nieuwe turbines, transmissielijnen en onderstations die de stroom direct naar het datacenter voeren. Volgens documenten die door de Wall Street Journal zijn ingezien, zal de centrale uiteindelijk meer dan een gigawatt elektriciteit kunnen leveren, genoeg om bijna een miljoen huishoudens van energie te voorzien.

Miljoenen liters koelwater

De schaal van het project brengt ook milieuproblemen met zich mee. Voor de koeling van de honderden duizenden chips zijn dagelijks miljoenen liters water nodig. xAI bouwt daarom een waterzuiveringsinstallatie ter waarde van tachtig miljoen dollar, bedoeld om dertien miljoen gallon afvalwater per dag te recyclen.

De investeringen drukken zwaar op de balans van het bedrijf. xAI zou kredietverstrekkers hebben meegedeeld dat het dit jaar een verlies van ongeveer dertien miljard dollar verwacht. Tegelijkertijd probeert het extra kapitaal aan te trekken bij een waardering van 170 tot 200 miljard dollar. Analisten zien in Colossus 2 een poging van Musk om zijn AI-bedrijf stevig te positioneren in de strijd om rekenkracht en invloed. Door eigen energievoorziening, infrastructuur en software te combineren, probeert xAI volgens kenners een ecosysteem te bouwen dat losstaat van traditionele hyperscalers.