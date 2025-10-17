Satellietdata NASA nu beschikbaar via Microsoft Azure

Microsoft maakt NASA’s satellietdata toegankelijk via Azure. De Harmonized Landsat and Sentinel-2 dataset is nu beschikbaar via Microsoft’s Planetary Computer platform. Onderzoekers kunnen hiermee miljarden Earth observation-beelden analyseren voor klimaat-, landbouw- en wateronderzoek.

Door de harmonisatie van verschillende satellietsystemen kunnen wetenschappers beter landgebruiksveranderingen, vegetatiegezondheid en watervoorraden analyseren. Gebruikers krijgen via API’s direct toegang tot de data of kunnen werken via Azure Storage. De flexibele omgeving stelt teams in staat om vragen over data te beantwoorden en applicaties te bouwen bovenop het platform.

Microsoft’s Planetary Computer biedt toegang tot een multi-petabyte catalogus van wereldwijde milieudata. De NASA HLS-dataset combineert beelden van de Landsat-8/9 en Sentinel-2A/B satellieten, wat zorgt voor een naadloze, hoogresolutie view van onze planeet.

De dataset is ontwikkeld op basis van behoeften die de Amerikaanse Satellite Needs Working Group identificeerde. Deze samenwerking tussen NASA en Microsoft betekent een belangrijke stap voorwaarts in de toegankelijkheid van klimaatdata.

AI-copilot helpt bij data-analyse

NASA IMPACT en Microsoft ontwikkelden samen een prototype van NASA Earth Copilot. Deze AI-assistent helpt wetenschappers en beleidsmakers om geospatiale data te ontdekken via natuurlijke taal. In plaats van complexe queries kunnen gebruikers simpele vragen stellen. Denk aan “Wat was de impact van Hurricane Ian op Sanibel Island?” of “Hoe beïnvloedde de COVID-19 pandemie de luchtkwaliteit in de VS?”

De AI haalt relevante datasets op en maakt het proces intuïtief. Dit bespaart onderzoekers tijd bij het ophalen van data, zodat zij zich kunnen richten op analyse en ontdekkingen. Ook voor onderwijzers wordt het eenvoudiger om studenten bij Earth Science te betrekken.

Praktische toepassingen en impact

Door HLS-data te combineren met Azure AI, machine learning en high-performance computing kunnen gebruikers diverse toepassingen ontwikkelen. Denk aan geautomatiseerde landbedekkingsclassificatie, vegetatiemonitoring of het detecteren van stedelijke ontwikkeling en ontbossing.

De nieuwe mogelijkheden openen deuren voor innovatie in verschillende sectoren. Landbouwbedrijven kunnen gewasmonitoring verbeteren, terwijl waterbeheerders ressources efficiënter kunnen inzetten. Ondernemers krijgen kansen om commerciële applicaties te ontwikkelen rond Earth observation.

Voor beleidsmakers wordt het gemakkelijker om geïnformeerde beslissingen te nemen over klimaatverandering, stedelijke ontwikkeling en rampenparaatheid. De cloud-gebaseerde aanpak zorgt voor schaalbaarheid die voorheen ondenkbaar was.

Training en ondersteuning

Microsoft en NASA bieden uitgebreide trainingsmaterialen om organisaties te helpen deze capaciteiten optimaal te benutten. Via GitHub zijn voorbeeldprojecten beschikbaar, waaronder het bouwen van een eigen Earth Copilot en het verkennen van HLS-data met behulp van GitHub Copilot.

De combinatie van NASA’s expertise in Earth observation met Microsoft’s cloud- en AI-technologie belooft de toekomst van klimaatwetenschap ingrijpend te veranderen.

