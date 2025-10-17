TTNL uit Utrecht lanceert soeverein dataplatform

TTNL introduceert het TTNL Data Platform, een volledig in Nederland en Duitsland gehoste cloudoplossing. Het platform biedt organisaties volledige controle over hun data, beschermd tegen Amerikaanse wetten.

Steeds meer organisaties zoeken naar alternatieven voor Amerikaanse cloudproviders vanwege toenemende geopolitieke spanningen. De Cloud Act en Patriot Act geven de Amerikaanse overheid bevoegdheden om toegang te eisen tot data, zelfs wanneer deze buiten de VS wordt opgeslagen.

Met het nieuwe TTNL Data Platform speelt het Nederlandse bedrijfs in strategisch datamanagement in op deze zorgen. Het platform wordt volledig beheerd door gecertificeerde lokale specialisten in Nederland en Duitsland, waardoor alle data onder Europese regelgeving valt, met volledige compliance aan NIS2 en de AVG.

“In zulke uitdagende geopolitieke tijden is Europa’s digitale soevereiniteit belangrijker dan ooit”, verklaart Michel Luxembourg, CEO van de TTNL Group.

Geavanceerde virtualisatie en disaster recovery

Een kernaspect van het platform is de virtualisatiearchitectuur. Organisaties krijgen volledige vrijheid bij het inrichten van hun digitale infrastructuur. Van traditionele hypervisor-virtualisatie tot containergebaseerde omgevingen, alles is mogelijk.

Het platform ondersteunt diverse compute-omgevingen, waaronder VMware, Enterprise Linux, Microsoft Windows en IBM Power. Voor moderne workloads is Kubernetes via Red Hat OpenShift beschikbaar, met naadloze integratie van oplossingen zoals Veeam Backup & Replication.

Recent heeft TTNL het portfolio uitgebreid met IBM Power11-servers. Deze nieuwste generatie biedt extra prestaties voor bedrijfskritische toepassingen zoals SAP-, ERP- en dataplatformen.

Volledige datacontrole voor organisaties

Het platform richt zich specifiek op bedrijven met mission-critical workloads en financiële systemen. Deze organisaties kunnen nu zelf bepalen wie toegang krijgt tot hun data en onder welke voorwaarden.

Dankzij BYOD-integratie kunnen organisaties hun eigen firewalls en storage inbrengen. Carrier-neutrale netwerkverbindingen zorgen voor flexibiliteit in connectiviteit.

De continuïteit is gewaarborgd door redundantie op alle niveaus: netwerk, opslag en serverinfrastructuur. Geavanceerde failover- en replicatiemechanismen minimaliseren downtime bij storingen.

TTNL werkt samen met gerenommeerde Europese datacenters als Equinix en North-C. Deze partnerships creëren een uniforme infrastructuur die voldoet aan lokale wetgeving terwijl schaalbare groei mogelijk blijft.

Voor calamiteiten biedt het platform Backup- en Disaster Recovery as a Service (BaaS & DRaaS). Deze diensten zijn volledig geïntegreerd in de soevereine cloud, waardoor data bij herstel compliant blijft met Europese regelgeving.

“Steeds meer organisaties willen grip op hun data zonder concessies te doen aan innovatie of schaalbaarheid. Met het TTNL Data Platform bieden we precies dat: een veilige, flexibele en volledig Nederlandse cloudoplossing met een Europese footprint”, aldus Derk-Jan Boon, CTO van TTNL.

Het platform combineert technische flexibiliteit met transparante governance. Organisaties behouden volledig eigenaarschap over hun data, beschermd tegen juridische risico’s en invloed van buitenlandse wetgeving.

