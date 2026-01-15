IBM lanceert Sovereign Core als basis voor soevereine cloud en AI

IBM kondigt IBM Sovereign Core aan. Het is een softwareplatform dat organisaties meer directe controle moet geven over cloud- en AI-workloads binnen nationale en regionale grenzen.

Het platform speelt in op toenemende eisen rond digitale soevereiniteit en compliance, schrijft SiliconANGLE. IBM richt zich met de introductie nadrukkelijk op ondernemingen, overheden en dienstverleners die gevoelige data en AI-toepassingen willen blijven gebruiken, maar daarbij minder afhankelijk willen zijn van externe cloudproviders.

IBM Sovereign Core is opgezet als softwarelaag waarmee organisaties hun workloads kunnen implementeren en beheren onder eigen operationeel gezag en binnen één rechtsgebied. Volgens IBM neemt de druk toe om niet alleen datalocatie, maar ook operationele controle en naleving aantoonbaar te maken. Daarbij verwijst het bedrijf naar onderzoek van Gartner, waaruit blijkt dat tegen 2030 meer dan 75 procent van de organisaties een expliciete strategie voor digitale soevereiniteit heeft.

Specifieke AI-regelgeving

Een belangrijke aanleiding voor de introductie is de groeiende rol van AI. Volgens IBM volstaat het niet langer om alleen vast te leggen waar data is opgeslagen. AI-systemen draaien continu, verwerken gevoelige informatie en vallen steeds vaker onder specifieke regelgeving. Sovereign Core is daarom ontworpen om AI-modellen en inferentie binnen de afgebakende omgeving te laten plaatsvinden, waarbij toezicht en logging tijdens runtime worden vastgelegd. Daarmee wil IBM organisaties ondersteunen bij verantwoording en governance, vooral in sectoren waar regelgeving een grote rol speelt, zoals overheid, zorg en financiële dienstverlening.

Technisch bouwt IBM Sovereign Core voort op open-source technologie uit het ecosysteem van Red Hat. De software maakt gebruik van onder meer OpenShift en is bedoeld om te draaien op bestaande infrastructuur. Organisaties kunnen het platform inzetten in on-premises datacenters, regionale cloudomgevingen of via lokale dienstverleners. Volgens IBM hoeven bestaande investeringen in infrastructuur en operationele tooling daardoor niet te worden vervangen.

Het platform verschilt volgens IBM van bestaande sovereign cloud-aanbiedingen doordat soevereiniteit direct in de architectuur is verwerkt en niet wordt toegevoegd als extra laag. Identiteit, encryptiesleutels, logging en telemetrie blijven binnen het gekozen rechtsgebied en onder controle van de klant. Tegelijkertijd vraagt deze aanpak om een grotere operationele rol voor organisaties zelf of voor lokale serviceproviders die het platform namens hen beheren.

Focus op Europa

IBM start met samenwerkingen met Europese dienstverleners, waarbij Europa de eerste focusregio is. Die keuze sluit aan bij de snelle ontwikkeling van Europese regelgeving rond data en AI. De leverancier verwacht het platform uiteindelijk wereldwijd beschikbaar te maken en zowel direct als via partners aan te bieden.

IBM Sovereign Core gaat in februari in technische preview. De algemene beschikbaarheid staat gepland voor medio 2026. Met deze introductie positioneert IBM zich nadrukkelijk in het segment van organisaties die cloud- en AI-technologie willen combineren met meer grip op governance, compliance en operationele verantwoordelijkheid, zonder afscheid te nemen van bestaande IT-architecturen.