Nvidia en TSMC starten productie van Blackwell-chips

Nvidia en TSMC startten in de Amerikaanse staat Arizona de massaproductie van Nvidia’s Blackwell-chips. De productie vindt plaats in TSMC’s fabriek bij Phoenix. Het is de eerste vestiging van de Taiwanese chipgigant op Amerikaanse bodem.

Nvidia-topman Jensen Huang bezocht de fabriek om de eerste Blackwell-wafer te ondertekenen. Daarmee markeerde hij het begin van de productie van wat Nvidia ziet als de motor van de volgende generatie AI-systemen.

De fabriek in Phoenix produceert momenteel chips op TSMC’s vier-nanometerproces. Dat is twee generaties ouder dan het nieuwste twee-nanometerknooppunt, dat later dit jaar in massaproductie gaat. Toch is de Arizona-fabriek technisch gezien een van de modernste productielocaties in de VS. Apple was de eerste klant en gebruikt het vier-nanometerproces voor de productie van de A16 Bionic-chip voor de iPhone 14 Pro.

De Blackwell-architectuur zelf introduceert aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van de vorige Hopper-generatie. Nvidia heeft de ingebouwde Transformer Engine vernieuwd, een onderdeel dat specifiek is geoptimaliseerd voor het draaien van grote taalmodellen. Daarnaast is er een nieuwe Decompression Engine toegevoegd, bedoeld om databasequeries sneller te verwerken. De krachtigste uitvoering, de Blackwell Ultra, levert tot 15 petaflops aan rekenkracht voor AI-workloads. De architectuur vormt de basis voor zowel datacenter-GPU’s als consumentenchips en de onlangs geïntroduceerde DGX Spark-werkstations.

De Blackwell-wafer vormt de grondlaag voor deze chips en doorloopt een complex productieproces van lagen aanbrengen, patroneren, etsen en snijden voordat ze worden samengebouwd tot complete GPU’s. Voor dat laatste werkt Nvidia samen met Amkor Technology en SPIL in Arizona. Deze bedrijven verzorgen de zogenoemde packaging, waarbij meerdere chiponderdelen en HBM-geheugen worden gecombineerd in één fysiek product.

Nvidia breidt productie in VS uit

Naast de samenwerking met TSMC breidt Nvidia ook zijn Amerikaanse productiecapaciteit verder uit. In Texas werkt het bedrijf met partners aan twee nieuwe faciliteiten waar de DGX-supercomputers zullen worden geassembleerd. Deze fabrieken moeten binnen twaalf tot vijftien maanden operationeel zijn. Nvidia wil bij het ontwerp en de exploitatie van de nieuwe locaties gebruikmaken van zijn eigen AI-, robotica- en digitale-tweelingtechnologieën.

Voor TSMC betekent de start van de Blackwell-productie een volgende stap in de Amerikaanse expansie. Het bedrijf is van plan nog twee extra fabrieken in Arizona te bouwen tegen het einde van dit decennium. Een daarvan zal chips produceren op het aankomende A16-proces, de opvolger van het twee-nanometerknooppunt, met verbeterde stroomvoorziening en nanosheet-transistors.