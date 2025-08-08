TSMC meldt omzetgroei maar ligt onder Amerikaans vergrootglas

TSMC groeit stevig door, maar staat steeds meer in het visier van Washington. De Amerikaanse overheid wil hogere investeringen in Amerikaanse fabrieken afdwingen. Of uitzonderingen op nieuwe importheffingen uiteindelijk gunstig uitpakken, is nog onduidelijk.

TSMC boekte in juli 2025 een omzetstijging van 26 procent. De omzet kwam uit op 323,2 miljard Taiwanese dollar (circa 10,8 miljard Amerikaanse dollar). Daarmee presteerde de Taiwanese chipfabrikant in lijn met de verwachtingen van analisten, die voor het derde kwartaal uitgaan van een groei van ongeveer 25 procent. Over de eerste zeven maanden van dit jaar ligt de omzet bijna 40 procent hoger dan in dezelfde periode van 2024.

De toename wordt vooral toegeschreven aan de aanhoudende vraag naar geavanceerde chips die worden ingezet voor toepassingen in kunstmatige intelligentie. TSMC is een van de belangrijkste toeleveranciers voor bedrijven als Nvidia en AMD, die op hun beurt hoogwaardige GPUâ€™s en andere AI-accelerators ontwikkelen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf een grote speler in de smartphonemarkt, die volgens onder meer Sony dit jaar tekenen van herstel laat zien.

Op de aandelenmarkt werd positief gereageerd op de cijfers. Het aandeel TSMC, genoteerd in Taipei, bereikte deze week een recordstand. Beleggers hielden daarbij niet alleen rekening met de kwartaalresultaten, maar ook met geopolitieke ontwikkelingen. De Amerikaanse regering heeft nieuwe importheffingen op halfgeleiders aangekondigd. TSMC valt daar grotendeels buiten, omdat het bedrijf al investeert in productiecapaciteit op Amerikaans grondgebied.

Amerika wil meer investeringen

Die uitzonderingspositie lijkt echter niet gegarandeerd. Uit berichtgeving van onder andere Golem blijkt dat Washington druk uitoefent op TSMC om de investeringen in de VS fors op te voeren. Momenteel werken de Taiwanese fabrikant en zijn partners aan twee fabrieken in Arizona, samen goed voor een investering van naar schatting 165 miljard dollar. Volgens bronnen mikken de Amerikaanse autoriteiten op een veel hoger totaalbedrag, mogelijk oplopend tot 300 miljard dollar, in ruil voor structureel lagere of vermeden invoertarieven.

TSMC heeft inmiddels bevestigd dat er plannen liggen voor een derde fabriek in Arizona. Daarmee zou de productiecapaciteit in de VS aanzienlijk toenemen. Tegelijkertijd lijkt het bedrijf projecten in andere landen, zoals Japan, lager op de prioriteitenlijst te plaatsen. De verschuiving benadrukt de strategische keuze om sterker in te zetten op de Noord-Amerikaanse markt, waar zowel de vraag als de politieke druk hoog is.