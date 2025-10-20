NL-ix brengt SCION-netwerk met Anapaya naar Europa

Anapaya en NL-ix kondigen een strategisch partnership aan om SCION-connectiviteit naar Europese internetproviders en bedrijven te brengen. SCION staat bekend om een hogere zekerheid op vertrouwde dataoverdracht.

Het Zwitserse Anapaya werkt samen met NL-ix om deze technologie beschikbaar te maken via de exchange-omgeving van het Nederlandse internetknooppunt. In Zwitserland heeft deze vorm van connectiviteit al ingang gevonden bij de Zwitserse Nationale Bank en SIX. Het systeem ondersteunt het Interbank Clearing System van meer dan 300 banken. Een netwerk om financiële transacties af te handelen, waar beveiliging hoog in het vaandel gedragen wordt. Ook in Nederland groeit de interesse. Odido Business kondigde eerder dit jaar aan als eerste Nederlandse provider SCION te gaan aanbieden.

‘Veiligheid, zekerheid en betrouwbaarheid’

De samenwerking integreert Anapaya’s CORE- en GATE-producten in het interconnectie-platform van NL-ix. Hierdoor kunnen Europese internetproviders en hun klanten toegang krijgen tot veilige, soevereine netwerkverbindingen. “Door samen te werken met NL-ix kunnen we de voordelen van SCION – zoals veiligheid, zekerheid en betrouwbaarheid – uitbreiden naar een groter aantal internetproviders en organisaties”, zegt Martin Bosshardt, CEO van Anapaya.

Zeker binnen kritieke infrastructuren, zoals de financiële sector maar ook overheden, zijn netwerkoplossingen met een hoge beveiliging van groot belang. Deze technologie leunt daarvoor op end-to-end controle over datastromen. Dankzij multi-path routing blijven gegevens in beweging als er een storing in een gedeelte van het netwerk plaatsvindt. Dit vormt een contrast met traditionele IP-routing, waar dataverkeer langs willekeurige paden loopt die gebruikers niet kunnen beïnvloeden. Bij SCION bepalen zenders zelf welke route hun data volgt.

Anapaya test de uitbreiding van de SCION-internetarchitectuur al langer uit in de Benelux. Sinds ongeveer een jaar is de connectiviteit beschikbaar via de belangrijkste hyperscalers in de Benelux. Met NL-ix heeft het bedrijf nu een partner onder de arm om op te schalen naar de volledige Europese grond.

