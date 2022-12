Internet exchange NL-ix kan datacenters in de regio Amsterdam voortaan snelheden bieden tot 800 Gbps. Hiervoor heeft het Nederlandse internetknooppunt nieuwe infrastructuur geïmplementeerd.

Met de nieuwe infrastructuur kan de internet exchange datacenters die zich in de regio Amsterdam bevinden tot acht keer snellere snelheden bieden dan voorheen. Met de oude infrastructuur was een maximale verbindingssnelheid van 100 Gbps mogelijk en deze is nu 800 Gbps geworden.

Reden voor upgrade

Reden voor de upgrade is dat NL-ix een belangrijke rol wil blijven spelen bij het vasthouden van Amsterdam als grote internethub in Europa. Er loopt heel veel verkeer via deze route, richting Nederland en heel Noordwest-Europa. Dit jaar verwerkte Amsterdam voor de eerste keer meer dan 100 Tbps. De afgelopen vijf jaar groeide het internetverkeer via deze route al jaarlijks met 20 procent. Amsterdam is hiermee een van de vier locaties wereldwijd waar zoveel verkeer verwerkt wordt. De andere drie zijn Frankfurt, Londen en Singapore.

NL-ix is één van de spelers die deze 100 Tbps verwerken. Het aandeel van deze exchange ligt op bijna 7 Tbps, zo horen we van NL-ix. Met de 800G-uitrol wil NL-ix ervoor zorgen dat de status van Amsterdam als internetknooppunt – en daarmee Nederland als digitale gateway – behouden blijft en zelfs versterkt en uitgebouwd kan worden.

De upgrade is uitgevoerd in samenwerking met Nokia. De Finse netwerkinfrastructuurleverancier leverde hiervoor onder meer zijn 7750 SR-s platforms met eigen chips. Binnen de nieuwe infrastructuur zijn de datacenters in de regio Amsterdam met in totaal 3.200 glasvezelkabels aan de core switches van de NL-ix verbonden.

Energiezuiniger

Naast dat de nieuwe infrastructuur een hogere verbindingssnelheid oplevert, is deze ook veel energiezuiniger, zo betoogt de internet exchange. Het energieverbruik per gigabit is gedaald van 0,9115 tot 0,1065 Watt. Dat komt voornamelijk door de verbeterde apparatuur, maar er zijn ook energiebesparende verbeteringen doorgevoerd aan het netwerk. Binnen het netwerk worden nu onder meer inactieve onderdelen uitgeschakeld, dat voor extra energiebesparingen moet zorgen.

Europese optimalisatie

De NL-ix gaat na de regio Amsterdam ook het netwerk voor zijn regio’s elders in Europa en Nederland optimaliseren voor hogere bandbreedtes. In februari 2023 is het eigen knooppunt in Frankfurt aan de beurt, gevolgd door Parijs en de rest van het Europese netwerk.

In Nederland heeft NL-ix nog knooppunten in Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Voor België zijn dat Antwerpen en Brussel.

