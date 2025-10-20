Ziggo lanceert 2,2 Gbit/s internet voor zakelijke markt

Ziggo Zakelijk introduceert internetsnelheden tot 2,2 Gbit/s voor ondernemers in Nederland. De uitrol maakt gebruik van bestaande kabelinfrastructuur en bereikt in één klap 7 miljoen huishoudens, waarmee Ziggo de grootste aanbieder wordt van multi-gigabit internet op Nederlandse schaal.

Ziggo maakt gebruik van glasvezel om snel op te schalen zonder uitgebreide graafwerkzaamheden. De komende DOCSIS 4.0-upgrade maakt snelheden tot 10 Gbit/s mogelijk op het bestaande netwerk.

De uitrol begint bij bestaande klanten, die als eerste toegang krijgen tot de nieuwe dienst. Binnen enkele weken wordt het product ook beschikbaar via winkels, klantenservice en de website.

Daarnaast zorgt de samenwerking met DELTA Fiber ervoor dat Ziggo in de tweede helft van 2026 internet en televisie kan aanbieden in gebieden zonder eigen netwerkinfrastructuur. Deze samenwerkingen verbreden het bereik aanzienlijk.

Respons op groeiende digitalisering

Voor ondernemers worden internetverbindingen steeds kritischer. Cloud-applicaties, online beveiliging en AI-ontwikkelingen vragen om stabiele connecties die meeschalen met toekomstige innovaties. Ziggo Zakelijk speelt hierop in met het nieuwe ‘Zakelijk Internet Xtra XL’-pakket.

“Ondernemers moeten altijd kunnen vertrouwen op stabiele en snelle verbindingen, ook bij digitale innovaties”, zegt John van Vianen, directeur Zakelijke Markt bij VodafoneZiggo. “Met deze introductie zorgen wij dat zij maximaal kunnen groeien in een veranderende wereld.”

4 Gbit/s en 8 Gbit/s staan gepland voor 2026.

Bredere strategische verschuiving

De introductie van 2,2 Gbit/s internet past in VodafoneZiggo’s nieuwe strategie die zich richt op betrouwbaarheid en toekomstbestendigheid. In maart 2024 werd het internetaanbod versimpeld en werden prijzen aangepast als onderdeel van dit plan.

Zakelijke klanten krijgen standaard toegang tot Wifi Back-up en de Business Crew-dienst bij de Xtra-pakketten. Wifi Garantie zorgt voor stabiel internet door het hele kantoor of bedrijfspand.

De 2,2 miljoen zzp’ers en bedrijven in Nederland vormen een belangrijke doelgroep voor deze diensten. Voor hen betekent de upgrade een directe kans om digitale processen te versnellen en nieuwe technologieën te implementeren.

