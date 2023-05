Ziggo heeft onlangs de abonnementen van een ‘klein aantal’ klanten automatisch omgezet van particulier naar zakelijk. Hiermee vervalt een aantal consumentenrechten zoals maandelijkse opzegbaarheid en de bedenktijd van 14 dagen. Echter stelt de provider dat het deze wijzigingen niet op basis van KvK-gegevens heeft gedaan.

Tweakers meldde vorige week dat Ziggo de Kamer van Koophandel had geraadpleegd om het gebruik van particuliere abonnementen door bedrijven op te sporen. Het gaat hierbij om adressen waar een bedrijf aan huis is aangemeld bij de KvK. Ziggo reageerde hierop met de claim dat het alleen de wijziging toepast bij gebruikers die zelf de KvK-gegevens aan hebben geleverd bij het bedrijf.

“Momenteel zijn wij bezig met het informeren van een kleine groep klanten die bij ons een KvK-nummer hebben geregistreerd maar een particulier product afnemen. Hierdoor worden de voorwaarden aangepast naar zakelijke voorwaarden waarbij het afgenomen product onveranderd blijft.”

In twijfel

Deze claim wordt door verschillende klanten van Ziggo in twijfel getrokken. Zo meldt een gebruiker dat men al een contract had voordat men ondernemer werd en toch omgezet wordt naar een zakelijk contract. “Onmogelijk dat ik dus “per ongeluk” een KVK nummer heb ingevoerd.”

Als we de bewering van Ziggo aannemen, zou het kunnen dat de verklaring bij moederbedrijf VodafoneZiggo ligt. Het is namelijk mogelijk dat zakelijke mobiele nummers door de provider worden verbonden met consument-abonnementen op hetzelfde adres, maar daar heeft het bedrijf vooralsnog geen opheldering over gegeven.

