Open Dutch Fiber wil het geld gebruiken om zijn glasvezelnetwerk in stedelijke gebieden uit te breiden.

Het geld komt bovenop een bestaande lening van 540 miljoen euro. De totale financiering stijgt naar meer dan 1,15 miljard. Vijftien investeerders legden in. Open Dutch Fiber is een van de grootste glasvezelleggers van Nederland. De meeste aansluitingen van T-Mobile Nederland worden mogelijk gemaakt door het bedrijf.

Open Dutch Fiber en T-Mobile Nederland hebben sinds april 2021 meer dan 500.000 aansluitingen gelegd. Het doel is 1 miljoen. De snelle uitbreiding kost een vermogen. Vandaar leent Open Dutch Fiber bij investeerders, ook wel bekend als schuldfinanciering. Het bedrijf verzekerde onlangs 610 miljoen euro.

Vertrouwen

“Sinds de oprichting is ons glasvezelnetwerk, het aantal klanten en ons personeelsbestand exponentieel gegroeid”, reageerde Mathijs van den Nieuwenhuijzen, CFO van Open Dutch Fiber.

“We zien het als blijk van vertrouwen in ons bedrijf dat we deze financiering hebben gerealiseerd tegen dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke faciliteit, ondanks het veranderende renteklimaat van de afgelopen maanden.

“Met het nieuw geleende kapitaal zetten we ons succesverhaal voort en gaan we door met de versnelling van de uitrol van ons netwerk om glasvezel naar steeds meer gebieden in Nederland te brengen.”

Open Dutch Fiber

Open Dutch Fiber werd in 2021 opgericht als joint venture van investeerders KKR en Deutsche Telekom Capital Partners. De organisatie groeit hard. In de afgelopen maanden maakte Open Dutch Fiber bijna wekelijks projecten bekend voor tienduizenden nieuwe aansluitingen in steden over heel Nederland.

Eerder dit jaar nam het bedrijf E-Fiber over. De Nederlandse netwerkoperator sloot in de afgelopen tien jaar meer dan 100.000 adressen aan. Het netwerk van E-Fiber is populair onder kleinere providers, waaronder Freedom Internet, Tweak en MultiFiber. De overname vergrootte het marktaandeel van Open Dutch Fiber.

Tip: Overname T-Mobile Nederland krijgt goedkeuring