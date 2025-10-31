Amazon meldt sterke groei bij AWS en AI

Amazon realiseerde in het derde kwartaal van 2025 de sterkste groei in clouddivisie AWS sinds 2022. De omzet van Amazon Web Services steeg met twintig procent tot 33 miljard dollar. Dit is boven de verwachtingen van Wall Street, dat op 32,4 miljard dollar rekende.

Amazon’s totale omzet steeg in het derde kwartaal met dertien procent naar 180,2 miljard dollar. De nettowinst liep op tot 21,2 miljard dollar, of 1,95 dollar per aandeel. De cijfers lagen boven de verwachtingen van analisten, wat leidde tot een koersstijging van ongeveer negen procent in de nabeurshandel.

De groei van AWS is volgens Amazon vooral te danken aan de toenemende vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Bedrijven gebruiken het cloudplatform steeds intensiever voor het trainen van grote AI-modellen en het draaien van generatieve toepassingen. Amazon breidde zijn datacentercapaciteit het afgelopen jaar uit met 3,8 gigawatt, een toename die groter is dan die van welke andere cloudprovider dan ook. Tegelijkertijd investeert het concern fors in eigen AI-hardware, zoals de Trainium2-chip, en in samenwerkingen met modelontwikkelaars als Anthropic.

De recente lancering van Project Rainier, een cluster met bijna een half miljoen Trainium2-chips, moet het trainen van de nieuwste Claude-modellen van Anthropic versnellen. AWS introduceerde daarnaast nieuwe servertypen met Nvidia- en Intel-chips voor complexe AI-taken. Binnen het Bedrock-platform werden nieuwe foundation-modellen toegevoegd van onder meer OpenAI, DeepSeek en Qwen. Ook bracht het bedrijf tools op de markt waarmee ontwikkelaars AI-agenten en bedrijfsapplicaties kunnen bouwen.

Hoewel Amazon’s AI-activiteiten zich vooral concentreren binnen AWS, breidt het bedrijf ook in andere domeinen zijn inzet van kunstmatige intelligentie uit. De winkelassistent Rufus, gebaseerd op generatieve AI, wordt inmiddels door honderden miljoenen klanten gebruikt. Verder breidt dochter Zoox zijn robotaxidienst uit, met nieuwe tests in Washington D.C.

Forse reorganisatie bij Amazon

Ondanks de sterke cijfers kampt Amazon met structurele uitdagingen. Het bedrijf kondigde deze week aan 14.000 kantoorfuncties te schrappen, onderdeel van een bredere reorganisatie die volgens Jassy bedoeld is om wendbaar te blijven en meer te opereren als een startup. Hij ontkende dat de ontslagen direct door AI-automatisering worden veroorzaakt, maar gaf eerder dit jaar toe dat technologische vooruitgang het personeelsbestand op termijn zal veranderen.

Met een marktkapitalisatie van circa 2,4 biljoen dollar blijft Amazon een van de dominante spelers in de technologiesector. De sterke kwartaalgroei van AWS laat zien dat het bedrijf ondanks concurrentie van Microsoft en Google zijn positie in de wereldwijde cloudmarkt weet te behouden en dat kunstmatige intelligentie daarbij steeds centraler komt te staan.