Microsoft breidt AI-cloud met miljarden uit in Golfregio

Microsoft breidt zijn aanwezigheid in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) fors uit. Het bedrijf investeert tot 15,2 miljard dollar in het land.

Microsoft bevestigde tegenover Reuters dat het van de Amerikaanse regering toestemming kreeg om geavanceerde Nvidia-chips te exporteren.

Volgens Microsoft-president Brad Smith vormt de uitbreiding van AI-datacenters het grootste deel van de investering. Hij noemde de groeiende vraag naar kunstmatige intelligentie in de regio de belangrijkste reden voor de forse uitgaven. De VAE investeren zelf miljarden om zich te ontwikkelen tot een wereldwijd centrum voor AI. Hierbij benut het land zijn nauwe relaties met Washington om toegang te krijgen tot Amerikaanse technologie.

Microsoft nam vorig jaar een belang van 1,5 miljard dollar in het Abu Dhabi-bedrijf G42. De onderneming is actief in kunstmatige intelligentie. Zo kreeg Microsoft er ook een bestuurszetel. Eerdere zorgen in Washington over de banden van G42 met China leidden tot extra toezicht op de export van geavanceerde chips. Volgens Smith heeft G42 aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het naleven van Amerikaanse regelgeving en standaarden.

Smith schreef in een blogpost dat eerder goedgekeurde exportvergunningen Microsoft toestonden om in de VAE een hoeveelheid rekenkracht op te bouwen die overeenkomt met 21.500 Nvidia A100-GPU’s. In september gaf het Witte Huis vervolgens groen licht voor de export van nog eens 60.400 A100-equivalenten. Die zijn gebaseerd op Nvidia’s nieuwere GB300-chips. De chips zullen in de komende maanden worden geleverd en ingezet in Microsofts eigen datacenters in de VAE.

Tussen 2023 en eind dit jaar investeert Microsoft 7,3 miljard dollar in de regio. Nog eens 7,9 miljard dollar is gepland voor de periode tot 2029, gericht op uitbreiding van AI- en cloudinfrastructuur.

GB300-superchips van Nvidia

Volgens SiliconANGLE zal deze nieuwe investering de datacentercapaciteit van Microsoft in de VAE bijna verviervoudigen tot het equivalent van 81.900 Nvidia H100-chips. Daarbij worden Nvidia’s nieuwste GB300-superchips ingezet, die bestaan uit een centrale processor en twee Blackwell Ultra-GPU’s. Deze leveren volgens het medium tot 50 procent meer prestaties dan de standaard Blackwell B200 en circa dertig keer meer rekenkracht dan de oudere H100-generatie bij AI-toepassingen.

SiliconANGLE meldde verder dat Microsoft naast G42 ook een nieuw infrastructuurpartnerschap aangaat met Lambda Labs, een Amerikaanse cloudprovider gespecialiseerd in AI-workloads. Lambda zal voor meerdere miljarden dollars aan AI-infrastructuur bouwen voor Microsoft, waaronder systemen met Nvidia GB300-chips. Het bedrijf beschikt zelf over meer dan een kwart miljoen GPU’s en wordt mede gesteund door Nvidia.

Microsoft verwacht de komende twaalf maanden nieuwe exportlicenties te verkrijgen om de GPU-capaciteit verder uit te breiden. Het bedrijf voorziet daarnaast circa 2,4 miljard dollar aan bijkomende operationele uitgaven in de VAE.

De totale investering van 15,2 miljard dollar heeft geen betrekking op Stargate UAE, een afzonderlijk megaproject in Abu Dhabi dat eerder dit jaar werd aangekondigd tijdens een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan de Golfregio.