VAST Data sluit deal met CoreWeave voor 1,17 miljard dollar

Een samenwerking tussen twee sterk groeiende AI-bedrijven levert VAST Data 1,17 miljard dollar op. CoreWeave mag hierdoor gebruikmaken van het dataplatform van VAST Data en aan klanten aanbieden voor hun AI-infrastructuur.

De uitbreiding van het partnership stelt VAST in staat om nauwer samen te werken met CoreWeave, meldt Reuters, dat als eerste over de deal berichtte. Er zijn daarnaast veel andere grote klanten, zoals hyperscaler AWS en andere zogeheten neoclouds als Nebius en nu ook CoreWeave. Ook AI-modelbouwers zoals xAI van Elon Musk maken gebruik van VAST.

Voor het in New York gevestigde VAST Data levert de overeenkomst een grote financiële injectie. Het bedrijf stelde eerder al een positieve cashflow te hebben en vermeldde begin dit jaar dat het een jaaromzet van 200 miljoen dollar had geboekt. Dat het bedrijf ambitieus is, blijkt uit de claim dat het van plan is de “Operating System for the Thinking Machine” te worden. Oftewel: een AI OS. Zoals het diagram hieronder weergeeft, bestaat deze uit meerdere componenten. Aan het fundament staat de inrichting van data, terwijl hierbovenop relevante actuele gegevens op dynamische wijze via RAG worden geraadpleegd.

CoreWeave kiest voor VAST als primair dataplatform

De overeenkomst tussen VAST Data en CoreWeave strekt zich uit over meerdere jaren. Normaliter zijn dergelijke deals voor drie tot vijf jaar, meldt Reuters. CoreWeave gaat VAST gebruiken als primair dataplatform voor zijn cloudinfrastructuur. Die infrastructuur geeft klanten toegang tot GPU’s voor het trainen en draaien van AI-modellen. Overigens is het aanbod van neoclouds relatief basaal voorbij die GPU-toegang. Dankzij samenwerkingen zoals met VAST Data kan er meerwaarde ontstaan die er tot nu toe veelal ontbreekt.

VAST Data bouwt software die bedrijven helpt bij het opslaan en verwerken van data in alle soorten en maten, inclusief ongestructureerde. Klanten betalen op basis van de capaciteit en functies die ze gebruiken; tegenwoordig is de inzet van een dataplatform aantrekkelijk voor AI-toepassingen. VAST en CoreWeave willen naar verluidt hun productroadmaps op elkaar afstemmen om de opslag en toegang van data voor AI-workloads te verbeteren.

Fundraising en beursplannen

De deal zou VAST ook kunnen helpen bij zijn fundraising-inspanningen. Reuters berichtte in augustus dat Vast in gesprek was om meerdere miljarden dollars aan nieuw kapitaal op te halen. Dit zou gebeuren tegen een waardering van maximaal 30 miljard dollar. Potentiële investeerders zijn onder meer CapitalG, het groeifonds van Alphabet, en de voornaamste maker van AI-chips Nvidia.

Mocht het lukken om een investeringsronde zoals dat te behalen, dan zou dit ruim een verdriedubbeling van de waarde van VAST betekenen. De laatste waardering van VAST bedroeg namelijk 9,1 miljard dollar, maar dit was op basis van een financieringsronde in 2023. Investeerders zien het bedrijf als mogelijke IPO-kandidaat. Overigens gold hetzelfde voor CoreWeave, maar dat bedrijf is sinds 28 maart voor een beursgang gegaan.