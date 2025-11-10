TSMC ziet groeivertraging, maar AI-investeringen blijven stijgen

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) meldt over oktober een tragere omzetgroei. Dat roept vragen op over de duurzaamheid van de huidige AI-hausse.

Dit schrijft Bloomberg. Ondanks de voortdurende vraag naar geavanceerde chips van bedrijven als Nvidia, wijst de dalende groeisnelheid op een mogelijk afkoelende markt.

De chipgigant noteerde in oktober een omzetstijging van 16,9 procent op jaarbasis. Dat is het laagste groeipercentage sinds februari 2024. Analisten verwachten dat de groei in het lopende kwartaal rond de 16 procent zal blijven. Toch is het vertrouwen van beleggers nog niet verdwenen. De aandelen SMC zijn sinds begin dit jaar immers met ongeveer 37 procent gestegen.

De opleving van de technologiesector kreeg vorige week een schok toen Aziatische techaandelen scherp daalden. Die terugval herinnerde beleggers eraan dat de spectaculaire rally van AI- en halfgeleideraandelen mogelijk een tijdelijke piek heeft bereikt. Enkele topbestuurders op Wall Street waarschuwen al langer voor een correctie.

AI-optimisme houdt stand

Toch blijven veel spelers in de sector optimistisch over de vooruitzichten van kunstmatige intelligentie. Eén zwakke maand zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op de langetermijnverwachtingen, zeker nu grote technologiebedrijven hun investeringsplannen blijven uitbreiden.

Meta Platforms, Alphabet, Amazon en Microsoft zullen volgend jaar gezamenlijk meer dan 400 miljard dollar besteden aan hun AI-infrastructuur, een stijging van 21 procent ten opzichte van 2025. Daarmee willen zij hun voorsprong veiligstellen in de wedloop om leiderschap in opkomende technologieën.

Nvidia-topman Jensen Huang verklaarde dit weekend dat zijn bedrijf “maand na maand sterker groeit”. Tijdens een bezoek aan Taiwan ontmoette hij TSMC-CEO C.C. Wei om extra chipcapaciteit veilig te stellen. Nvidia is niet de enige die op de deur van TSMC klopt: ook Advanced Micro Devices, Qualcomm en Apple zijn afhankelijk van de Taiwanese producent voor hun geavanceerde chips.

Het optimisme beperkt zich niet tot Nvidia. Qualcomm-CEO Cristiano Amon stelde recent dat de wereld nog steeds onderschat hoe groot de impact van AI zal worden. TSMC-topman Wei benadrukte in oktober dat de productiecapaciteit van zijn bedrijf nog altijd krap is en dat er hard wordt gewerkt om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen.

De cijfers van oktober illustreren de spanningslijn tussen kortetermijnvolatiliteit en langetermijnverwachting: de AI-revolutie drijft de industrie, maar ook haar kwetsbaarheid wordt steeds zichtbaarder.