Is de AI-revolutie gebouwd op financieel drijfzand?

De AI-revolutie trekt miljarden dollars aan investeringen, maar hoe solide is de financiële basis eigenlijk? In de nieuwste Techzine Talks-aflevering analyseren Coen, Sander en Erik of de AI-markt op een kaartenhuis van investeringen balanceert, met OpenAI als potentiële zwakste schakel.

Het begint met een opvallende constructie: OpenAI sluit een contract van 300 miljard dollar over vijf jaar met Oracle voor cloudcapaciteit. Oracle koopt chips bij NVIDIA. En NVIDIA? Die investeert 100 miljard terug in OpenAI. Een cirkel van geldstromen waarbij hetzelfde kapitaal steeds rondgaat, zonder dat OpenAI zelf voldoende omzet genereert om dit te dekken.

“Dit is niet illegaal roundtripping in strikte zin,” nuanceert de discussie, “maar het lijkt wel verdacht veel op een manier om waarderingen kunstmatig op te drijven.” SoftBank en NVIDIA financieren OpenAI’s groei, die dat geld vervolgens weer uitgeeft aan de producten en diensten van diezelfde investeerders.

De waarderingskwestie

OpenAI verliest geld op zelfs haar duurste abonnementen van 200 dollar per maand. De startup verwacht dit jaar 10 miljard dollar aan omzet te draaien, maar heeft contractuele verplichtingen die vele malen hoger liggen. Ter vergelijking: Oracle heeft een Remaining Performance Obligation (RPO) van 459 miljard dollar, AWS 179 miljard.

Het probleem? OpenAI is geen beursgenoteerd bedrijf en kan niet zomaar kapitaal ophalen via aandelen. Ze zijn afhankelijk van steeds nieuwe investeringsrondes tegen steeds hogere waarderingen. “Op een gegeven moment gaan investeerders denken: ik ga er niet nóg eens 100 miljard in steken,” waarschuwt een van de hosts.

Stargate: 10 gigawatt aan datacenters

De ambities zijn gigantisch. Oracle bouwt datacenters met een geplande capaciteit van 1,4 gigawatt, maar Sam Altman wil 10 gigawatt. Dat is energie genoeg voor een miljoen huizen. Ze overwegen zelfs eigen kleine nucleaire reactoren (SMR’s) en gascentrales. De vraag is of OpenAI ooit voldoende omzet genereert om deze investeringen te rechtvaardigen.

OpenAI: consument in plaats van enterprise

Een cruciaal inzicht uit de discussie: OpenAI lijkt steeds meer een consumentenspeler dan een zakelijke partij. Hun nieuwe Atlas browser is een aanval op Chrome voor advertentie-inkomsten. Maar in de enterprise-markt? Daar is Anthropic sterker, zo blijkt uit voorbeelden als Airbnb die OpenAI afwezen omdat het “niet enterprise-grade” was.

“Als Google het drie euro goedkoper kan, stappen bedrijven zo over,” legt een van de experts uit. De zakelijke markt kiest uiteindelijk voor prijs en betrouwbaarheid, niet voor de hippeste merknaam. En Apple moet nog komen met hun AI-strategie – als zij iets goeds lanceren, switchen Amerikaanse consumenten massaal.

Wat als de bubbel barst?

De consensusverwachting: als OpenAI faalt, zal dat NVIDIA en Oracle pijn doen, maar niet doen omvallen. “Ze snijden gewoon wat in de CapEx-kosten,” is de nuchtere inschatting. Dit is geen 2008-achtige financiële crisis in wording.

Oracle en NVIDIA kunnen dit verliezen. OpenAI niet. Zij zijn de zwakste schakel in een keten van gigantische beloftes en nog groter wordende investeringen. De datacenters die nu gebouwd worden blijven wel rendabel – oudere chips kunnen altijd nog ingezet worden voor inferencing of andere taken met lagere marges.

Gaat de bubbel barsten?

Is de kans aanwezig dat de bubbel barst? Die is er zeker, zo was er de DeepSeek-waarschuwing eerder dit jaar. Ook de positie van Microsoft, Google en AWS zijn opvallend in dit kaartenhuis. Of dat te denken van de strategie van Anthropic. Allemaal zaken waar we ook bij stil staan in deze aflevering.

Wil je alle details over deze precaire financiële constructies, de volledige analyse van wat er mis kan gaan, en horen waarom 70% nauwkeurigheid voor enterprise AI gewoon niet genoeg is? Bekijk de volledige aflevering hierboven.

