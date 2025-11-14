CommScope lanceert Ruckus MDU-suite met Wifi 7 en AI

CommScope introduceert de Ruckus MDU-suite met Wifi 7-ondersteuning en AI-functies. De oplossingen moeten bewonerstevredenheid verhogen en operationele kosten verlagen door enterprise-grade analytics te combineren met cloudautomatisering.

De H670 en R575 access points bieden Wifi 7-ondersteuning met multi-gigabit prestaties. De apparaten zijn respectievelijk ontworpen voor wandmontage en plafondmontage. Ingebouwde Bluetooth Low Energy en Zigbee-radio’s maken geavanceerde IoT-toepassingen mogelijk.

De access points ondersteunen Matter en Thread, twee standaarden die steeds belangrijker worden voor slimme woningen. CommScope belooft dat de RF-technologieën en AI-optimalisatie zorgen voor sterke signalen en consistente prestaties, ook in uitdagende omgevingen.

Integratie met Ruckus One, SmartZone en Unleashed geeft beheerders verschillende opties voor implementatie. De oplossingen kunnen draaien in de cloud, on-premises of hybride.

AI-gedreven platform voor beheer op schaal

Het Ruckus One MDU 360 Platform vormt de kern van de nieuwe suite. Deze oplossing richt zich specifiek op eigenaren van vastgoedgroepen en managed service providers. Het platform levert een uniform overzicht van netwerkgezondheid, bewonerstevredenheid en serviceniveaus over alle locaties heen.

De oplossing maakt gebruik van Ruckus AI om voorspellende analyses te genereren. Met role-based access krijgen verschillende gebruikers precies die informatie die zij nodig hebben. Property managers kunnen hierdoor trends identificeren en datagedreven beslissingen nemen.

Chatinterface vervangt traditionele menu’s

Met de Ruckus Digital System Engineer introduceert CommScope een AI-assistent die complexe netwerkanalyses toegankelijk maakt. Het systeem werkt via een chatinterface waarbij gebruikers in normale taal vragen kunnen stellen.

De assistent genereert automatisch dashboards en visualisaties zonder dat specialistische productkennis vereist is. Dit maakt netwerkbeheer toegankelijker voor iedereen, van beginners tot ervaren engineers. Het systeem zit direct verwerkt in het Ruckus One-platform.

Tip: Wifi 7 speelt sleutelrol voor providers met grote bandbreedtebeloftes