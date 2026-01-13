Extreme Networks overweegt overname Ruckus van CommScope

Extreme Networks onderzoekt de overname van Ruckus Networks van CommScope. De deal zou een waarde van meer dan 1 miljard dollar (857 miljoen euro) kunnen vertegenwoordigen. Een beslissing is nog niet genomen en Extreme zou ook af kunnen zien van de overname.

Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen. Extreme Networks kende maandag bij het sluiten van de beurs een marktwaarde van ongeveer 2,1 miljaard dollar. CommScope-aandelen stegen 2,9 procent naar 19,04 dollar, wat het bedrijf een marktwaarde van circa 4,2 miljard dollar opleverde.

Extreme Networks heeft vooral grote organisaties als klant, zoals de federale overheid en financiële dienstverleners. Een overname zou het portfolio aanzienlijk uitbreiden. Ruckus levert namelijk Wi-Fi access points, netwerkswitches en gerelateerde software aan hotels, scholen, stadions en andere klanten. De producten zijn ontworpen voor omgevingen waar normaal Wi-Fi vaak problemen heeft.

Ruckus heeft een bewogen eigendomsgeschiedenis achter de rug. Het bedrijf werd in de vroege jaren 2000 opgericht en ging in 2012 naar de beurs. Ongeveer vier jaar later volgde overname door Brocade Communications. Daarna veranderde het eigenaarschap opnieuw voordat CommScope het bedrijf in 2019 in handen kreeg via de overname van Arris International.

Die eerdere periode rond Brocade is interessant. In 2017 kocht Broadcom Brocade voor 5,5 miljard dollar, maar verkocht vervolgens Ruckus Wireless voor 800 miljoen dollar door aan Arris International. Extreme Networks pikte destijds het datacenternetwerkbedrijf van Brocade op voor 55 miljoen dollar. Nu zou het dus alsnog een stuk van die puzzel kunnen verwerven.

CommScope verkoopt activa om schuld te verminderen

CommScope heeft de afgelopen tijd activa verkocht om schulden terug te betalen. Vorig jaar verkocht het bedrijf zijn breedband- en kabelapparatuurtak aan Amphenol voor ongeveer 10,5 miljard dollar. Die deal werd maandag afgerond. Het resterende bedrijf, waarin Ruckus en andere activiteiten zitten, krijgt vanaf 14 januari de naam Vistance Networks.

Voor Extreme zou Ruckus aantrekkelijk zijn omdat het sterke posities heeft in sectoren waar traditionele Wi-Fi tekortschiet.

