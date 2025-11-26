Grote aandelenverkoop drukt koers Kioxia fors

Kioxia kreeg deze week een flinke tik op de beurs nadat een investeringsvehikel dat is gelieerd aan Bain Capital een groot pakket aandelen op de markt bracht.

Bloomberg berichtte over de verkoop vanuit Bain Capital. De verkoop, ter waarde van ruim twee miljard dollar, vond plaats met een stevige korting en zette de koers van de Japanse geheugenchipmaker onder druk. Beleggers reageerden nerveus op het signaal dat een belangrijke aandeelhouder bereid is om een deel van zijn positie af te bouwen.

Uit informatie voor institutionele klanten blijkt dat BCPE Pangea Cayman LP ongeveer 36 miljoen aandelen heeft overgedragen aan partijen buiten Japan. De verkoopprijs lag beduidend onder het slotniveau van de dag ervoor. Ondanks deze transactie blijft Bain Capital een dominante aandeelhouder, aangezien het consortium dat het bedrijf in 2018 overnam nog steeds een aanzienlijk belang bezit.

Groeiende vraag naar NAND-flash

De timing van de verkoop is opvallend. Sinds de beursnotering van Kioxia is de waardering van het bedrijf sterk gestegen, gevoed door optimisme over de rol van geheugenchips in de snelgroeiende AI-markt. Technologiebedrijven wereldwijd investeren massaal in nieuwe datacenters, wat de vraag naar NAND-flashgeheugen stevig aanwakkert.

De koersval kwam op een moment dat Kioxia al onder druk stond door tegenvallende kwartaalcijfers. Het bedrijf had eerder deze maand nog een recordstand bereikt, maar moest een deel van die winst inleveren toen de resultaten achterbleven bij de verwachtingen van analisten.

Kioxia investeert fors in uitbreiding van de productiecapaciteit in Japan om beter te kunnen concurreren. Een nieuwe productielijn in de Kitakami-fabriek werd onlangs opgestart en moet vanaf volgend jaar geavanceerde chips leveren. Ook in Yokkaichi wordt volop uitgebreid, met als doel de totale productie binnen enkele jaren fors op te schroeven.

Ondanks de onrust rond de aandelenverkoop blijft de vooruitblik voor de geheugensector positiever dan in de afgelopen jaren. Analisten verwachten dat 2026 een hersteljaar wordt, waarin de vraag naar opslag en geheugen verder toeneemt.