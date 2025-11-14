Kioxia-aandelen kelderen na teleurstellende AI-vooruitzichten

De aandelen van Kioxia daalden vrijdag in Tokio met 23 procent nadat de vooruitzichten voor het lopende kwartaal lager uitvielen dan analisten verwachtten. De daling komt op een moment dat internationale techfondsen onder druk staan door toenemende zorgen over te hoge waarderingen in de sector.

Dit meldt Bloomberg. Kioxia, leverancier van NAND-geheugen en fabrikant voor onder andere Apple, rekent voor de eerste negen maanden van het boekjaar op een bedrijfsresultaat tussen 229,82 miljard en 269,82 miljard yen. Dit komt neer op 1,29 tot 1,51 miljard euro. Op basis van deze inschatting lijkt het bedrijf de gemiddelde analistenverwachting voor het volledige jaar niet te zullen halen.

In het derde kwartaal van het boekjaar behaalde Kioxia een stijging van 11 procent in het bedrijfsresultaat, de eerste groei in drie kwartalen na een lange periode van zwakke vraag naar NAND-opslagchips. Ondanks deze verbetering volgde toch een flinke koerscorrectie, de grootste sinds de beursgang eind vorig jaar. Over heel 2025 staat het aandeel nog altijd ruim vijf keer hoger dan aan het begin van het jaar, vooral dankzij de eerdere sterke interesse in AI-gerelateerde hardware.

Vraag naar NAND blijft groter dan aanbod

Topman Nobuo Hayasaka liet weten dat de vraag naar NAND-geheugen volgens Kioxia tot minstens 2026 sneller zal blijven stijgen dan het aanbod. Dat heeft vooral te maken met de enorme behoefte aan snelle SSD’s in datacenters die intensief worden gebruikt voor AI-training. Ook de pc-markt, die jarenlang terrein verloor, laat inmiddels herstel zien. De vraag naar slimme apparaten trekt eveneens aan.

Het bedrijf kampte echter met tijdelijke productieverlagingen door technologische upgrades in de fabrieken, wat mogelijk heeft bijgedragen aan het tegenvallende vooruitzicht.

Niet alleen Kioxia kreeg te maken met teruglopende koersen. Ook andere grote geheugenchipproducenten, waaronder Samsung Electronics en SK Hynix, zagen hun aandelen dalen. De afname past in een bredere correctie in de technologiesector, aangejaagd door twijfels over de houdbaarheid van de snelle waardestijging van AI-gerelateerde bedrijven.

Eind oktober kondigden Kioxia en SanDisk de start aan van de productie in hun nieuwe fabriek bij de Kitakami-vestiging in Iwate, Japan. De fabriek is uitgerust om de achtste generatie, 218-laag 3D-flashgeheugen­technologie te produceren, gericht op de explosief groeiende vraag naar opslag voor AI-toepassingen.