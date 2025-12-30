Kioxia profiteert van groeiende behoefte aan AI-opslag

De sterke groei van toepassingen voor kunstmatige intelligentie leidde dit jaar tot een bijzondere koersontwikkeling bij de Japanse geheugenchipmaker Kioxia. De behoefte aan dataopslag voor AI-training en datacenters vertaalt zich in een hoge vraag naar NAND-flashgeheugen, een kernproduct van het bedrijf.

De aandelen van Kioxia zijn in 2025 met ongeveer 540 procent gestegen. Daarmee was het bedrijf volgens persbureau Bloomberg de best presterende component binnen zowel de wereldwijde MSCI World Index als de Japanse Topix-index. Kioxia maakte pas in december 2024 zijn beursdebuut in Tokio en heeft inmiddels een marktwaarde van circa 5,7 biljoen yen, omgerekend ongeveer 36 miljard dollar. Tot de klanten van het bedrijf behoren onder meer grote technologiebedrijven die actief zijn in cloud- en AI-diensten.

De koersstijging weerspiegelt bredere ontwikkelingen in de technologiesector, waar grote cloudproviders en andere zogeheten hyperscalers fors investeren in AI-infrastructuur. Geheugenchips spelen daarbij een essentiële rol, zowel bij het trainen van AI-modellen als bij de opslag en verwerking van grote hoeveelheden data. In de loop van dit jaar waarschuwden meerdere technologiebedrijven voor een mogelijk tekort aan geheugencapaciteit, terwijl marktanalisten rekening houden met oplopende prijzen door een krap aanbod.

Positie NAND-producenten blijft sterk

Beleggers anticiperen erop dat deze marktomstandigheden de omzet en winstgevendheid van geheugenproducenten kunnen ondersteunen. Ook bedrijven hoger in de toeleveringsketen, zoals fabrikanten van chipwafers, zouden kunnen profiteren van een aanhoudend sterke vraag naar geheugentechnologie.

Tegelijkertijd heeft de sterke koersontwikkeling vragen opgeroepen over de waardering van het aandeel. Die zorgen speelden ook bij andere AI-gerelateerde bedrijven. In november daalde het aandeel Kioxia op één dag met 23 procent nadat de kwartaalresultaten onder de verwachtingen van beleggers uitkwamen.

Ondanks die correctie blijft de structurele vraag naar geheugen groter dan het beschikbare aanbod. Analisten wijzen erop dat eventuele vertragingen in investeringen in datacenters op korte termijn waarschijnlijk weinig effect hebben op de geheugenprijzen, omdat de markt nog steeds te maken heeft met een tekort. In dat licht wordt verwacht dat de positie van Kioxia in 2026 in belangrijke mate zal worden bepaald door de verdere ontwikkeling van AI-toepassingen en de bijbehorende infrastructuur.