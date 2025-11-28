Koelingstoring datacenter legt effectenhandel tijdelijk stil

De Chicago Mercantile Exchange (CME Group) hervatte vrijdag geleidelijk de handel nadat een koelingsysteem in een datacenter van CyrusOne in de problemen raakte. De storing legde futures, opties en valutamarkten tijdelijk stil en trof traders over de hele wereld.

Omstreeks 8:30 uur lokale tijd (14:30 Amsterdamse tijd) ging de handel in futures en opties op aandelen weer volledig open. Ook obligaties en metalen hervatte de handel na de pauze, aldus FactSet-data. De handel in individuele aandelen bleef actief tijdens de premarket-fase. “Alle CME Group-markten zijn open en handelen”, laat een woordvoerder weten aan CNBC.

De verstoringen begonnen eerder op de dag toen een koeling in storing raakte bij het CHI1 datacenter van CyrusOne in het Chicago-gebied. CME-vertegenwoordigers meldden dat het enige tijd kon duren voordat de bewegingen in de getroffen contracten weer zichtbaar zouden worden zodra de storing was verholpen. De Globex futures- en optiesmarkten, het EBS-valutaplatform en BMD-markten waren allemaal geraakt.

Koeling kritiek voor datacenters

Een woordvoerder van CyrusOne, met hoofdkantoor in Dallas, Texas, stelt dat het bedrijf actief reageerde op een probleem met het koelsysteem bij de CHI1-faciliteit. “Op 27 november ondervond onze CHI1-faciliteit een storing in de chiller-installatie die meerdere koeleenheden trof”, aldus de woordvoerder. “Onze technische teams werken samen met gespecialiseerde mechanische aannemers ter plaatse om de volledige koelcapaciteit te herstellen.”

Volgens recente marktgegevens kan tot 40 procent van het totale energieverbruik in datacenters worden besteed aan koeling. Chips moeten binnen bepaalde temperaturen blijven, anders functioneren ze niet goed of schakelen ze zichzelf uit. CyrusOne had meerdere chillers met beperkte capaciteit opnieuw opgestart en tijdelijke koelapparatuur ingezet.

Dit is niet de eerste keer dat CME de elektronische handel moest stilleggen. In 2014 legden technische problemen een deel van de handel op CME’s Globex elektronisch systeem stil, wat gevolgen had voor landbouwcontracten. Vorig jaar werd de handel in aandelen, obligaties en exchange-traded funds ook tijdelijk stilgelegd in Zwitserland nadat beurs SIX problemen had met het verspreiden van data.

