Exynos 2600 moet Samsungs smartphonechips weer competitief maken

Samsung gaat de Exynos 2600-SoC introduceren. De chip moet Samsungs positie in het topsegment van mobiele processors herstellen. Opvallend is vooral het productieproces. Het gaat om de eerste mobiele SoC die wordt vervaardigd met een 2 nanometer Gate-All-Around-proces. Andere fabrikanten zijn zo ver nog niet.

De aankondiging komt op een belangrijk moment voor Samsung. De afgelopen jaren wist de Exynos-lijn nauwelijks te concurreren met Qualcomm en Apple, wat er zelfs toe leidde dat Samsung dit jaar volledig afzag van Exynos in zijn eigen Galaxy S-vlaggenschepen. Volgens Neowin is de Exynos 2600 bedoeld als koerswijziging en moet deze chip weer inzetbaar zijn voor geselecteerde modellen binnen de aankomende Galaxy S26-serie.

De Exynos 2600 maakt gebruik van Arm’s nieuwste CPU-architectuur, waaronder de C1-Ultra- en C1-Pro-cores. Waar eerdere generaties nog een ontwerp met grote, middelgrote en kleine cores hanteerden, kiest Samsung nu voor een configuratie zonder efficiencycores. Dankzij verbeteringen in energieverbruik zijn alle kleine cores vervangen door middelgrote cores, wat volgens Samsung leidt tot hogere en consistenter geleverde prestaties. Het bedrijf stelt dat de CPU-prestaties hierdoor ongeveer 39 procent hoger liggen dan bij de Exynos 2500, mede mogelijk gemaakt door het nieuwe 2 nm GAA-proces.

Nadruk op AI-verwerking

Naast algemene rekenkracht ligt de nadruk sterk op AI-verwerking. De geïntegreerde NPU zou volgens Samsung meer dan een verdubbeling van de prestaties leveren ten opzichte van zijn voorganger. Neowin voegt toe dat Samsung hiermee vooral inzet op efficiëntere uitvoering van generatieve AI-taken op het apparaat zelf, met minder afhankelijkheid van cloudverwerking. Tegelijkertijd introduceert het bedrijf aanvullende beveiligingsmaatregelen, waaronder virtualisatie-gebaseerde bescherming en ondersteuning voor hybride post-quantumcryptografie op hardwareniveau.

Ook grafisch moet de Exynos 2600 een duidelijke stap vooruit zetten. De nieuwe Xclipse 960 GPU, ontwikkeld in samenwerking met AMD, belooft een forse prestatiewinst. Samsung spreekt van een verdubbeling van de algehele GPU-prestaties, terwijl ray tracing in specifieke scenario’s tot vijftig procent beter zou presteren. In combinatie met Neural Super Sampling moet dit vooral bij mobiele games zorgen voor stabielere framerates, al ontbreken vooralsnog onafhankelijke benchmarks.

Op cameragebied zijn eveneens aanpassingen doorgevoerd. De beeldverwerking is uitgebreid met een verbeterd AI-gestuurd Visual Perception System, dat scènes in real time analyseert en tegelijk het energieverbruik verlaagt. Daarnaast is de videoverwerking aangepast met vernieuwde deep learning noise reduction, vooral gericht op betere prestaties bij weinig licht.

Nieuwe thermische aanpak

Een terugkerend kritiekpunt op eerdere Exynos-chips was warmteontwikkeling. Met de Exynos 2600 introduceert Samsung daarom de Heat Path Block, een aangepast intern ontwerp dat warmte sneller moet afvoeren. Hierdoor zouden smartphones langer hoge prestaties moeten kunnen vasthouden. Neowin merkt op dat dit een essentieel onderdeel is van Samsungs poging om het imago van Exynos te herstellen.

Ondanks de technologische stap blijven er vragen open. Samsung heeft nog geen details gedeeld over geheugenondersteuning, modemcapaciteiten of exacte cameralimieten. Ook is onduidelijk hoe volwassen het 2 nm-proces is en hoe dit zich vertaalt naar grootschalige productie.