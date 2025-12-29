Oude militaire kernreactoren kunnen energietekort datacenters verlichten

Een energiebedrijf uit Texas komt met een opvallend voorstel om het snel groeiende stroomverbruik van AI-datacenters op te vangen. Het bedrijf wil afgedankte kernreactoren van de Amerikaanse marine een tweede leven geven als energiebron voor grootschalige AI-infrastructuur.

Het plan is volgens SiliconANGLE afkomstig van HGP Intelligent Energy, dat bij het Amerikaanse ministerie van Energie aanklopt voor financiële steun via een leninggarantie. Met die steun wil het bedrijf een project opstarten dat is gericht op het leveren van continue, duurzame stroom aan datacenters die zware AI-workloads draaien.

Het gaat om twee nucleaire kernreactoren die eerder dienst deden op vliegdekschepen en onderzeeërs van de Amerikaanse marine. Deze reactoren zouden worden geplaatst op een speciaal datacentercampus in de buurt van Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, een locatie met een lange geschiedenis in nucleair onderzoek en technologie.

De reactoren waar HGP op mikt zijn zogenoemde drukwaterreactoren, een type dat al tientallen jaren betrouwbaar wordt ingezet door de marine. Ze zijn ontworpen voor langdurig gebruik en staan bekend om hun robuuste veiligheidsprofiel. Volgens de plannen zouden ze samen tussen de 450 en 520 megawatt aan constante stroom kunnen leveren, genoeg om energie-intensieve AI-training en inference zonder onderbrekingen te ondersteunen.

Goedkoper dan nieuwe kernreactoren

De totale investering wordt geschat op 1,8 tot 2,1 miljard dollar. Omgerekend per megawatt zou dat aanzienlijk goedkoper zijn dan het bouwen van een nieuwe kerncentrale of zelfs een moderne kleine modulaire reactor. Juist dat kostenvoordeel maakt het idee interessant voor partijen die worstelen met de snel oplopende energievraag van hyperscale datacenters.

Technisch gezien lijkt het hergebruik van deze reactoren geen onoverkomelijk probleem. De grootste uitdaging zit in de regelgeving. Nucleaire installaties voor militair gebruik vallen buiten de bestaande kaders voor civiele energieproductie. De reactoren zijn bovendien verzegeld en maken gebruik van sterk verrijkte brandstof, wat niet aansluit op de huidige vergunningstrajecten voor commerciële kerncentrales in de Verenigde Staten.

Toch is HGP ervan overtuigd dat deze obstakels te overwinnen zijn. Het bedrijf stelt dat de benodigde kennis al beschikbaar is en dat het samenwerkt met investeerders en partners die vertrouwen hebben in een veilige en schaalbare uitvoering van het plan.

Het voorstel onderstreept de toenemende druk op het Amerikaanse elektriciteitsnet. De opkomst van AI zorgt voor een explosieve groei van datacenters, waarbij traditionele energiebronnen steeds vaker tekortschieten. Grote cloud- en infrastructuurbedrijven kijken daarom nadrukkelijk naar kernenergie als stabiele en emissievrije oplossing, variërend van bestaande centrales tot nieuwe reactorconcepten en langlopende stroomafnamecontracten.