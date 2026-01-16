VS voert AI chiptarieven in en roomt omzet van Nvidia en AMD af

De Amerikaanse regering heeft nieuwe invoertarieven ingevoerd op geavanceerde AI chips van Nvidia en AMD, met als doel een deel van de opbrengsten uit de verkoop aan China rechtstreeks naar de Amerikaanse schatkist te laten vloeien.

De maatregel past volgens de Financial Times binnen het bredere handels en industriebeleid van president Donald Trump, waarin economische transacties en nationale veiligheid nadrukkelijk met elkaar worden verweven.

De kern van de regeling is dat de Verenigde Staten een bedrag ontvangen dat neerkomt op ongeveer 25 procent van de omzet die chipmakers behalen met de verkoop van bepaalde AI processors aan Chinese klanten. Dit gebeurt via specifieke tarieven op chips die eerst in de VS worden ingevoerd en daarna opnieuw worden verscheept naar afnemers elders in de wereld. Daarmee wordt een eerdere beleidswijziging effectief gemaakt, waarbij export van bepaalde AI chips naar China weer werd toegestaan onder financiële voorwaarden.

Directe inkomsten voor Amerikaanse overheid

Volgens bronnen uit de sector is gekozen voor tarieven om de regeling juridisch robuust te maken. Directe afdrachten van omzet aan de overheid zouden eenvoudiger kunnen worden aangevochten, terwijl invoerrechten binnen bestaande wetgeving beter te verdedigen zijn. Tegelijkertijd leveren de heffingen de Amerikaanse overheid directe inkomsten op uit een markt die tot voor kort grotendeels werd afgesloten.

De maatregel geldt voor onder meer Nvidia’s H200 en AMD’s MI325X, beide bedoeld voor zware AI toepassingen. Chips die worden gebruikt voor de opbouw van Amerikaanse AI infrastructuur vallen buiten de regeling, omdat de regering binnenlandse investeringen juist wil stimuleren. Nvidia en andere chipontwerpers produceren hun chips voornamelijk via externe fabrikanten, met name in Taiwan, waarna assemblage en integratie elders plaatsvinden.

De nieuwe tarieven maken deel uit van een breder nationaal veiligheidsonderzoek naar halfgeleiders dat vorig jaar werd gestart. Daarbij wordt gekeken naar de afhankelijkheid van buitenlandse productie en de strategische risico’s daarvan. De regering houdt expliciet de mogelijkheid open om in een later stadium bredere tarieven op halfgeleiders en afgeleide producten in te voeren.

Nvidia investeert fors in VS

Tegelijkertijd zet Washington druk op technologiebedrijven om productie naar de VS te verplaatsen. Nvidia heeft toegezegd honderden miljarden dollars te investeren in Amerikaanse productiecapaciteit, terwijl TSMC nieuwe fabrieken bouwt in Arizona. Desondanks blijft Taiwan voorlopig het centrum voor de meest geavanceerde chipproductie.

Aan Chinese zijde is nog onduidelijk hoe de maatregel in de praktijk zal uitpakken. Hoewel de VS export van bepaalde chips toestaat, lijkt China terughoudend met het verlenen van toegang. De Chinese overheid stimuleert actief het gebruik van binnenlandse chips om minder afhankelijk te worden van buitenlandse technologie. Berichten dat douaneautoriteiten tijdelijk inklaring van specifieke AI chips hebben vertraagd, onderstrepen die spanning.

Voor Nvidia en AMD betekent het nieuwe beleid meer duidelijkheid maar ook hogere kosten en extra complexiteit. Voor de wereldwijde halfgeleiderindustrie laat het zien hoe geopolitiek, handel en technologie steeds nauwer met elkaar verweven raken.