AI-focus stuwt MediaTek naar recordkoers

De aandelenkoers van MediaTek is in korte tijd fors gestegen, mede door toenemende aandacht voor de rol van het bedrijf in de AI-strategie van Google. In twee handelsdagen liep de koers op met ongeveer 19 procent. Daarmee bereikte de Taiwanese chipontwerper een nieuw record op de beurs van Taipei.

De koerssprong volgt op een periode van aanhoudend optimisme onder beleggers. Al enkele maanden groeit het besef dat MediaTek betrokken is bij de ontwikkeling van Tensor Processing Units voor Google, gespecialiseerde chips die worden ingezet voor kunstmatige intelligentie. De stijging werd versterkt door een stevige koerswinst op maandag, waarmee de rally van de afgelopen twee maanden werd verlengd, meldt Bloomberg.

MediaTek profiteert daarnaast van een bredere verschuiving in de markt. Grote investeerders zoeken actief naar alternatieven binnen het AI-ecosysteem, mede omdat hun posities in dominante spelers zoals TSMC aan maximale wegingen zijn gebonden. Door zich steeds meer te richten op maatwerk-AI-chips met hogere marges, verschuift MediaTek zichtbaar weg van zijn traditionele afhankelijkheid van smartphoneprocessors, die jarenlang de kern van het bedrijf vormden.

Meer groeipotentieel in maatwerk AI-chips

Analisten zien vooral kansen in de toepassingsspecifieke AI-chips die MediaTek ontwikkelt. Volgens marktkenners kan het bedrijf extra groeiruimte creëren door middelen die eerder waren bedoeld voor mobiele platforms in te zetten voor datacenter- en cloudgerichte AI-hardware. Dat geldt zelfs nu Google ook met andere chipontwerpers samenwerkt.

De opmars van MediaTek had ook invloed op de bredere Taiwanese aandelenmarkt. De Taiex-index bereikte een nieuw hoogtepunt, gesteund door meerdere technologiebedrijven. Ook andere halfgeleiderbedrijven droegen bij aan het positieve marktsentiment. Alleen TSMC verloor licht terrein.

Tegelijkertijd wijzen sommige analisten erop dat de huidige vooruitzichten van MediaTek voorzichtig zijn ingestoken. De verwachtingen zijn gebaseerd op oudere aannames en houden alleen rekening met bestaande orders, waardoor beleggers speculeren op beter dan verwachte resultaten in komende kwartalen.