Kyndryl kan zorgen Tweede Kamer niet wegnemen

Kyndryl was vanochtend te gast bij de commissie voor Digitale Zaken, vanwege de zorgen over de overname van DigiD-beheerdere Solvinity. Kamerleden blijven toch sceptisch en willen meer waarborgen.

Kyndryl Nederland legde aan Kamerleden uit dat er diverse maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de Amerikaanse overheid DigiD kan platleggen na de overname. Het managementteam, bestaande uit drie Nederlanders en een Ier, benadrukte de technische, organisatorische en juridische stappen die genomen zijn.

De verklaringen overtuigden de aanwezigen niet. Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Amin el Boujdaini (D66) vroegen om extra waarborgen. Kathmann suggereerde een ‘gouden aandeel’ te creëren om ervoor te zorgen dat overheidsdiensten onder Nederlandse controle blijven.

Vertrouwen als uitgangspunt

Het Kyndryl-team stelt dat alle verzoeken van overheden om data te delen worden doorgeleid naar klanten. “Data beschermen is onze kerntaak. Als we dat vertrouwen beschamen, gooien we onze naam en onze markt te grabbel”, aldus Vice President, Security and Resiliency Practice Leader, Strategic Markets Conal Hickey.

Het deel van Kyndryl dat Solvinity overneemt, is Nederlands, maar functioneert als dochteronderneming van het Amerikaanse moederbedrijf. Amerikaanse bedrijven kunnen door hun regering worden gedwongen om data te delen of diensten te stoppen. Daar zitten de zorgen.

Politieke druk neemt toe

Bureau Toetsing Investeringen onderzoekt de overname onder de Wet Vifo. Het BTI beoordeelt of de deal de nationale veiligheid bedreigt. Een advies aan de minister van Economische Zaken volgt, die de bevoegdheid heeft de overname eventueel te blokkeren.

De wereldwijde IT-infrastructuurdienstverlener positioneert zich als partner voor kritieke systemen. De overname zou Kyndryls positie in de Benelux versterken bij het beheren van gevoelige workloads met strenge compliance-eisen.

Volgens EenVandaag was er ook een Nederlands bod. Dat bod werd met enkele miljoenen euro’s overboden door Kyndryl, dat minstens 100 miljoen euro bood. De precieze hoogte blijft onbekend.

Een groep experts stapte naar de rechter in Den Haag voor transparantie over het toetsingsproces. Ze eisen duidelijkheid over de security en privacy van DigiD-data onder Amerikaanse jurisdictie.

