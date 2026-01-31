Nvidia spreekt onrust over OpenAI-deal fel tegen

Berichtgeving van The Wall Street Journal over twijfel bij Nvidia over een megadeal met OpenAI leidde tot onrust in de AI-sector. CEO Jensen Huang reageerde in Taipei publiekelijk. Hij stelde dat Nvidia juist een uitzonderlijk grote investering voorbereidt.

Volgens Huang (foto) geven de berichten een verkeerd beeld van de situatie. Dat melden Reuters en Bloomberg in afzonderlijke berichten. Tegen aanwezige media in de Taiwanese hoofdstad verklaarde hij dat Nvidia van plan is een zeer fors bedrag in te brengen in de nieuwe kapitaalronde van OpenAI. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het AI-bedrijf. En in de samenwerking met CEO Sam Altman. De investeringsronde wordt volgens hem momenteel afgerond en Nvidia doet daaraan mee.

Hoewel Huang geen bedrag noemde, gaf hij aan dat het waarschijnlijk om de grootste investering gaat die Nvidia ooit deed. Tegelijkertijd temperde hij verwachtingen door te zeggen dat het niet gaat om een bedrag in de orde van 100 miljard dollar. In september werd via een intentieverklaring nog gesproken over een mogelijke totale investering tot dat niveau. Die was bedoeld om de bouw van grootschalige AI-datacenters en infrastructuur te ondersteunen. Daarbij zou intern zijn benadrukt dat deze afspraak niet bindend was.

Twijfel over circulaire AI-deals

De nauwe relatie tussen Nvidia en OpenAI wordt door beleggers kritisch gevolgd, omdat OpenAI een van de grootste afnemers is van Nvidia’s AI-chips. Dit voedt de discussie over zogeheten circulaire AI-deals, waarbij chipfabrikanten investeren in bedrijven die vervolgens hun hardware inkopen. Een vergelijkbare constructie is zichtbaar in Nvidia’s recente investering in CoreWeave, eveneens een belangrijke klant.

OpenAI probeert in deze financieringsronde naar verluidt tot 100 miljard dollar op te halen, wat het bedrijf kan waarderen op circa 800 miljard dollar. Meerdere grote technologiebedrijven worden genoemd als mogelijke deelnemers. Zo zou Amazon een investering van tientallen miljarden overwegen in combinatie met uitbreiding van cloudcapaciteit. Ook Microsoft zou in gesprek zijn om aan te sluiten.

De oorspronkelijke plannen rond de samenwerking tussen Nvidia en OpenAI waren gericht op de bouw van datacenters met een capaciteit van minimaal 10 gigawatt, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van een grote stad. Deze faciliteiten zouden volledig worden uitgerust met Nvidia-hardware voor het trainen en draaien van AI-modellen.

Huang sprak in Taipei na een diner met belangrijke Taiwanese toeleveranciers van Nvidia, waaronder chipfabrikant TSMC. De bijeenkomst kreeg lokaal de bijnaam het biljoen-dollar-diner vanwege de gezamenlijke beurswaarde van de aanwezigen. Zijn boodschap was helder. Nvidia ziet OpenAI nog altijd als een strategische partner en is bereid daar uitzonderlijk veel kapitaal voor vrij te maken.